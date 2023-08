Albérlethiány, 1,8 milliós négyzetméterár és a lakáscsere népszerűsödése – ezeket a témákat is érintette nemrég Gór Péter ingatlanszakértő, aki a Hír Fm vendége volt nemrég a Haon stúdiójában.

Sok család számára csak a napokban kihirdetett felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével vált biztossá, hol keressen ingatlant. A szakember szerint mint minden évben, most is a leendő első évfolyamosok pörgetik meg leginkább a piacot a bérlés és a vásárlás miatt egyaránt. Mint elhangzott, a Debreceni Egyetem környéke és a belváros a továbbiakban is felkapott a lakás állapotától függetlenül, de egyre többet fizetnek – 30 és 50 millió között – a felújított lakásokért. – Míg 40 millió forint felett téglalakást keresnek, ez az összeg alatt a panelek a legkeresettebbek, és mindkét esetben a kisebb lakások a népszerűbbek – fűzte hozzá.

Most éri meg venni

Az albérleteknél ebben az időszakban is az egyetemek közelsége a legfontosabb kulcsszó, az 50 négyzetméternél nagyobb lakásokhoz nemigen lehet hozzájutni 200 ezer forintos havi bérleti díj alatt, és a papírforma szerint minél közelebb van az ingatlan az egyetemhez, annál drágább a bérleti díja. Gór Péter szerint a kisebb, 30-40 négyzetméteres kiadó lakások is nagyon felkapottak, az egy-másfél szobás lakás 120 ezertől 200-ig bérelhető állapottól, felszereltségtől és fekvéstől függően. A szakértő bérlés helyett azonban a vásárlást javasolja.

Míg tavaly az egyszobás garzon 30 millió forintba került, most 20 millióért lehet vásárolni, akár egy kis megtakarítás birtokában akár befektetés jelleggel is érdemes megvásárolnunk, így az albérlet árából törleszthetjük vissza a részleteket.

Túlárazás és legek a piacon

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy amikor mozog a piac, Debrecenben 400 és 600 közötti az eladó használt ingatlan, most négyszeres túlkínálat van lakásokból: 2000-2500 elérhető hirdetés van. A debreceni lakások albérleti díja most 100 ezer forintnál kezdődik, de mérettől függően a panellakások 150 és 250 ezer forint között bérelhetőek havonta, a tégla, ahogy eddig is, ennél jóval többe kerül. A családi házak kereslete mindig csak követi az ingatlantrendeket, és mint megtudtuk, ez szorosan összefügg a napsütéses évszakok beálltával. – A legtöbben a lakásból tavasszal költöznek családi házba, amikor kisüt a nap. Ez a szezon egészen őszig kitart – jegyezte meg.

A belváros, az egyetem környéke és a lakóparkok a legkeresettebbek, 50 millió forinttól már vehetünk felújítandó házat, új építésűért vagy felújítottért viszont akár 4-500 millió forintot is elkérnek.

Gór Péter

Forrás: Napló-archív

A túlárazás sem véletlen

Az, hogy a debreceni ingatlanok között böngészve gyakran hajmeresztő árakkal találkozunk, az szakember szerint azért lehetséges, mert nagyon sok tulajdonos magánúton próbálja meg értékesíteni az ingatlant. – Nem kéri ki értékbecslő szakember tanácsát, hanem megnézi az aktuális kínálatot, és mivel a sajátját mindig jobbnak látja, drágábbnak is ítéli meg a többieknél, így fentebb árazza az ingatlant – fejtette ki Gór Péter. Azt tapasztalja, hogy a tulajdonosok előbb-utóbb rájönnek, hogy nem is megy olyan gyorsan az eladás, ekkor keresik meg az ingatlanbecslőt, aki felméri az ingatlant. Mivel az ingatlanközvetítő az, aki az aktuális piacot ismeri, a tulajdonos gyakran tőle kapja a hideg zuhanyt, vagyis a felismerést, hogy 15-20 százalékkal is túlárazta a saját lakását.

A szakértő úgy látja, hogy akár 20 százalékot is le lehet alkudni az adásvételkor, mindez függ az árazástól és attól, hogy mennyire sürgős az eladás: aki ráér, kitartja az árat.

Mint elhangzott, hiteles vevők nemigen vannak, a legtöbb vásárló készpénzes, és visszatérőben van a csere fogalma. – Kisebb értékű, paramétereiben hasonló ingatlant cserélnek közel 5-6 millió forintnyi különbséggel, de egyre szívesebben megfizetik. Sokan megijednek a költözéstől, nem tudják, lesz-e hová menniük, ha eladják az ingatlant. Ezt váltotta ki a tulajdonosoknál a csere. Gór Péter szerint akár fél nap, de akár fél év is eltelhet, míg tulajdonosra talál egy ingatlan Debrecenben.

Fogyóban az építési területek

Rámutatott arra is, hogy az egymillió forintos négyzetméterár megtévesztő lehet, mivel a lakás mérete fordított arányban van a négyzetméterenkénti árhoz viszonyítva. Hozzáfűzte, hogy a Debrecenben és vonzáskörzetében épülő gyárak matt egyáltalán nem lehetetlen, hogy közelíteni fogunk a pesti árakhoz, mivel országosan jelenleg a második, harmadik helyen áll kereslet szempontjából a debreceni ingatlan: a 2 szobás panellakás az egyetem környékén 6-700 ezer forintos négyzetméterárú, míg az új építésű vagy extrán felújított egymillió, vagy feletti.

Az új építésű ingatlanoknál vannak akár 1,8 millió négyzetméteres árúak is

– tette hozzá. Kitért arra is, hogy területileg egyre szűkebb Debrecen, fogynak az építkezési területek, így a kivitelezőknek egyre többet kell keresgélniük. Kérésünkre elmondta azt is, hogy az épülő gyárak és az ipari parkok albérlet terén nagyon megemelik az árakat, az adásvétel is drágább lesz, elsősorban a belvárosban és a gyárak közelében.