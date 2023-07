A szakember mindemellett elmondta, a Debrecenben található ingatlanhirdetések 10-20 százalékára a túlárazottság jellemző, ezeknél jellemzően egy érdeklődő sem jelentkezik. – A saját ingatlanját általában mindenki felülprezentálja, ilyenkor nem árt kikérni egy közvetítő vagy egy értékbecslő tanácsát, aki az ingatlan reális árat be tudja lőni – jegyezte meg.

Hogyan alakult az elmúlt időszakban a debreceni ingatlan ár?

Az ingatlan.com szakportál adatai szerint amíg 2018-ban 326 ezer forint volt egy nem új építésű lakás négyzetméterenkénti átlagára Debrecenben, addig 2023-ra ez több mint a duplájára emelkedett: a decemberi adatok 790 ezer forintos ingatlanárról számolnak be. Nem új építésű családi házak esetében ugyanezen időszak alatt 272 ezer forintról 699 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterenkénti átlagárak. A debreceni ingatlan árakat tovább vizsgálva hasonló tendenciát találhatunk a telkekkel kapcsolatban is. A 2023. májusi 40 ezer forintos átlag négyzetméterár mintegy két és félszerese az öt évvel ezelőttiekhez képest.

Így változott a használt lakások négyzetméterára Debrecenben

Gór Péter mindemellett kiemelte, változás állt be az ingatlanok finanszírozásánál is. – Jelenleg a készpénzes vevők jóval nagyobb számban vannak jelen az ingatlanpiacon, mint a hiteles vevők. – Sokan vannak, akik befektetési céllal vásárolnának ingatlant. Mindemellett az is megfigyelhető, hogy a kikiáltási árhoz képest akár 10-20 százalékkal is olcsóbban jutnak hozzá a vevők az ingatlanhoz, amely összefüggésben lehet a korábban említett eladói túlárazással is – hangsúlyozta.

Megjegyezte, a debreceni ingatlan ár most annak kedvez, hogy olcsóbban adunk és olcsóbban veszünk. Most érdemes vásárolni, hiszen remek alkukat lehet kötni, illetve körülbelül 15 százalékkal csökkentek az árak az elmúlt időszakhoz képest.

Olcsó eladó lakást keres Debrecenben? Bajban lehet!

Némileg eltérő piaci mozgásról számolt be Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője portálunknak. – Magyarországon nagymértékben csökkent a kereslet az eladó lakóingatlanok iránt, ennek hátterében a magas infláció, ezáltal a magas lakáshitelkamatok állnak. Amíg 2021 nyarán 2-3 százalékos kamattal lehetett piaci alapon lakáshitelhez jutni, ez az érték jelenleg 10 százaléknál kezdődik, ami érthető módon visszaveti a keresletet – erősítette meg. Úgy véli, az országos trendekhez a debreceni ingatlan ár is valamelyest illeszkedik, mivel minden második ingatlan vásárlásához hitelt is felvesznek az emberek.

Mégis Debrecen – így általa az egész hajdú-bihari ingatlanpiac – kakukktojásnak számít.

Balogh László kifejtette, éves összevetésben még látható egy 10-12 százalékos drágulás az országos lakáspiacon, viszont év elejétől kezdve a lakásárváltozás legjobb esetben is egyfajta stagnálással írható le, helyenként pedig az árcsökkenés is felütötte a fejét. Ehhez képest Debrecenben éves szinten 10 százalékkal drágultak a használt lakások, de még januártól is másfél százalékos az áremelkedés. Ennek nagymértékben az az oka, hogy rengeteg beruházás történik a vármegyeszékhelyen, amivel párhuzamosan a debreceni ingatlan árak is nőnek. A munkahelyteremtő beruházások élénkítik a város gazdaságát, így megnő a kereslet mind az eladó, mind a kiadó ingatlanok iránt. A növekvő kínálat mellett is drágulnak a lakások, de abban egyetértenek a szakemberek, hogy a túlkínálat alkupozíciókat nyithat.

Így alakul a debreceni ingatlan ár országos kitekintésben

– A debreceni lakók egyértelműen a nyertesei az elmúlt időszaknak, mivel itt sokkal kevésbé érződik a lakáspiaci megtorpanás. Debrecenben a használt lakások átlagos négyzetméterára meghaladja a 730 ezer forintot, ami 10-20 százalékkal marad el a budapesti áraktól.

Látszik, hogy záródik az olló a fővárosi és a debreceni árak között, ami azért érdekes, mert a lakáspiacnak mindig volt egy kelet-nyugat irányú tagoltsága. Mégis, Debrecen az elmúlt években be tudta magát verekedni az öt legdrágább városa közé

– mondta Balogh László. Az elemző hozzátette, a debreceni lakáspiac jelenleg azon a pályán mozog, amelyet a kétezres évek elején Győrben láttunk, amikor az első nagy autóipari beruházás megjelent Magyarországon. Ez nemcsak a használt lakások áraiban mutatkozott meg, hanem az új építésű lakások kínálatában is. A következő időszakban Debrecen lehet a célpontja az építkezéseknek. Az elmúlt évek lakáspiaci tendenciájából kiderült, hogy az elképesztő méretű drágulásnak – a vevők szempontjából – az ellenszere egyértelműen a kínálat bővülése. A közgazdaságtan alapszabályát nem lehet kikerülni: a növekvő kereslet áremelkedéssel jár, viszont a kínálat növekedésével fékezhető. Arról, hogy Debrecen önkormányzata bérlakásprogrammal segítené az ingatlanárak növekedését, bővebben itt írtunk: