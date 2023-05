Várat még magára a két új szociális bérlakás építése Hajdúdorogon a Kovács utca 16., valamint a Régi Tokaji út 34/a. számok alatt – derült ki a Közbeszerzési Értesítő május 17-én megjelent számából. A felhívás szerint előbbin egy 152 négyzetméter alapterületű, két lakóegységből álló ingatlan épül. A lakások előszobából, konyhából, étkezőből, nappaliból, két szobából, fürdőszobából, kamrából, és egy önálló WC helyiségből fognak állni. A meleg víz ellátását és a hőtermelést lakásonként 1-1 darab levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani, padlófűtéssel, továbbá lakásonként 1-1 darab 2,46 kilowatt teljesítményű komplett napelemrendszert is telepítenek. Hasonló paraméterekkel épül szociális bérlakás a Régi Tokaji úton is, amely szintén két lakóegységet tartalmaz majd. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, miután a legkedvezőbb ajánlatok is meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.

BS