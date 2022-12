Hajdúböszörmény most 300 millió forintot kapott, ezt a forrást a helyi önkormányzat a Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó utca feladatellátási helyeinek fejlesztésére fordítja. Hajdúhadház település három projekttel nyert összesen mintegy 440 millió forintot, melyből szociális célú infrastruktúra fejlesztések, szociális célú városrehabilitáció, valamint a Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése valósulhat meg a jövőben. A létavértesi járóbeteg szakellátó épületének infrastrukturális fejlesztése is megtörténhet, hiszen a LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. csaknem 100 millió forintot nyert a pályázatával. A Nagylétai Református Egyházközség is pályázott azért, hogy fejlesztést végezhessen a Szociális Szolgáltató Központnál, a terveik megvalósítását mintegy 40 millió forint segíti. Pocsaj települése 55 millió forinttal lett gazdagabb, mely forrást a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére fordíthatják. Vámospércs mintegy 60 millió forintból a járóbeteg szakellátás fejlesztését végezheti el, Komádiban pedig csaknem 160 millió forintból a leromlott városi területek rehabilitációját és szociális városrehabilitációt végezhet el az önkormányzat.

BBI