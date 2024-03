Nevezz még most a Tündérszépek versenyünkre, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Hajdú-Bihar vármegye szépségei Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!