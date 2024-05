Nagyon régen bazaltkockából vagy betonlapokból épített járda dívott, majd a betongyalogút, később az aszfaltjárda következett, míg napjainkban leginkább térkövezett járófelületek épülnek. Bármilyenen is járunk, szeretjük, ha sima és biztonságos. Ehhez pedig az kell, hogy a meglévőket időről időre javítsák, újítsák, cseréljék. A bazaltkockák és beton járólapok már tényleg idejétmúltak, van viszont aszfalt borítású és betonjárda, amelyek sok helyen töredezettek, felpúposodtak, elhasználódtak, korszerűtlenné váltak. Ha nem újítják a járdákat, a gyalogosok az úttestet kezdik el használni, ami kockázatos, veszélyes és nem is szabályos. Ezért a polgári önkormányzat járdafelújítási programot indított, természetesen önerőből, mivel az ötezer lakosnál népesebb települések számára nincs támogatás járdákra.

Tóth József, Polgár polgármestere a Cívishír kérdésére elmondta, a járdafelújítás első ütemében 50 millió forintot fordítanak a legforgalmasabb helyek legkritikusabb állapotban lévő járdáira. Ezek főleg az óvodákhoz, iskolákhoz, egészségügyi és közintézményekhez vezetőek. Így a településen belül öt útnak – a Szabolcs utca, a Kossuth utca, a Dózsa György utca, a Hősök utca és a Munkácsy utca – hét járdaszakaszát korszerűsítik. A Hősök utcának van három olyan szakasza, amelyek külön projektelemként szerepelnek. Itt a térkövezést kell már csak befejezni, és ez csupán napok kérdése. Ennek eredményeként a városközpontban a terület arculatába illeszkedő, egységes gyalogjárdák lesznek. Ezzel azonban nem ér véget a polgári járdaprojekt, hiszen a városban több helyen is szükség van a járdák felújítására, korszerűsítésére. Tóth József tájékoztatása szerint erre az idei költségvetésben – a második ütemre – 50 millió forintot fordít az önkormányzat. Jelenleg zajlik a járdaszakaszok felmérése, hogy hol folytassák a felújítást. A kivitelezőt versenyeztetés útján választják ki, a szerződéskötés után pedig következik a megvalósítás.

Jövőre tervben van a járdafelújítás harmadik, záró üteme, amely azonban eltér majd az előző kettőtől. Ebbe ugyanis a lakosságot is be szeretné vonni a városvezetés, mégpedig a helyiek akaratát figyelembe véve. A lakosok a saját ingatlanjaik előtt tehetnék rendbe a járdát. Sódert, cementet és ha kell, térkövet biztosítanának. Tóth József polgármester hangsúlyozta, a lakosság munkáját is igénylő járdarekonstrukciót csak az önkormányzat műszaki és szakmai felügyeltével lehet majd megvalósítani. A lakosság segítségére egyébként azért lesz szükség, mert a város több mint 50 kilométer hosszúságú járdaszakaszát csak ilyen módon tudják rendbe tenni. A járdakorszerűsítés záró szakasza azonban nagy valószínűséggel 2025-re csúszik át, így értelemszerűen a következő képviselő-testület feladata lesz.