Ahogy érzi magát a szülő, úgy fogja érezni magát a gyerek is. Ha anyának, apának ez egy iszonyúan stresszes időszak, akkor ez a gyerekre is kihathat. Lehetőségként kell tekinteni minden közös időtöltésre, így a tanszervásárlásra, de a dugóban töltött időre is. A piros lámpánál várakozva beszélgethetünk, mondókázhatunk, énekelhetünk. Tudom, a gyerek reggelente gyakran húzza az időt, de akkor is muszáj türelmesnek maradni