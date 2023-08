A menza olyan, mint az anyós vagy a főnök: már a fogalom maga negatív előjelű. A menza sosem volt jó, most sem, és nem is lesz, ennek ellenére viszont szükséges, és a családi kassza tartalmát osztva-szorozva valahogy mindig kiderül: megéri befizetni a gyakran természetüknél fogva elégedetlen iskolások étkezését. Ha nem is gourmet-kategória, de mindenképpen pénztárcabarátnak mondható az iskolai étkeztetés, melyre a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az infláció ellenére sem mondanak le a szülők.

Az általános iskolákban a napi háromszori étkezésért 940 forintot, csak az ebédért 612 forintot kell fizetni. Míg a diétás ebéd 808 forintba, a napi háromszori étkezés pedig 1230 forintba kerül.

A Haon kérdéseire azt válaszolták, hogy a 2023/24-es tanévre az étkezések megrendelésének száma jelentősen nem változott, cikkünk megjelenésekor valamivel több mint 9 ezer család jelezte igényét a közétkeztetésre.

Várják a visszajelzéseket

Megkérdeztük azt is, hogy miként reagálnak a minőség miatt beérkező észrevételekre.

Az étkeztetési szolgáltatók minden szülői és intézményi jelzésre nyitottak, számukra kiemelt fontossággal bír a fogyasztói visszajelzés

– hangsúlyozzák. Amennyiben reklamáció érkezik, azonnali kivizsgálást rendelnek el. Az étlappal vagy az ételek mennyiségével, illetve minőségével kapcsolatban történt észrevételeket a hivatal a megengedett jogszabályi keretek között figyelembe veszi.

Megtudtuk azt is, mire számíthatnak azok, akik speciális étrend szerint táplálkoznak az oktatási és nevelési intézményekben. A diétás étkezők szüleivel az étkeztetési szolgáltató folyamatos kapcsolatban van. A szükséges szakorvosi igazolások benyújtása után a dietetikus az étkező részére megfelelő diétát ír elő, melyet a megrendelés után az előző tanévhez hasonlóan névre szóló csomagolásban szállít ki a megadott intézménybe.

Az intézményi tálaló konyhákon szigorúan elkülönítetten kezelik a diétás ételeket – emelték ki.

Szülői kóstoló és svédasztal

Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója augusztus közepén a Magyar Nemzetnek elmondta, a Hungast-csoport hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a régi, menzával kapcsolatos előítéleteket és berögzüléseket egy kedvezőbb képpé alakítsa át a társadalomban. Ennek okán hirdették meg a Nyitott kapuk a menzán című programot is, amelynek lényege, hogy a szülők maguk is megkóstolhatják azokat az ételeket, amelyeket a gyermekeik az iskolai étkezések alkalmával fogyasztanak. Akkor kitért az élelmiszer-pazarlás kérdésre is, melyet az egyelőre tesztüzemmódban működtett svédasztalos rendszerrel küszöbölnének ki.

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének alelnöke, Páger Zsolt akkor úgy összegzett: most körülbelül havi 15-20 ezer forintba kerülhet egy gyermek napi háromszori étkezése, vagyis a közétkeztetés még mindig a legolcsóbb megoldás.

Figyelemfelhívó húsmentes péntek

A közétkeztetésben még márciusban országszerte bevezették a húsmentes pénteket – számoltunk be akkor a kezdeményezésről: