Az általános iskolákban bableves és sajtos-tejfölös spagetti, kakaós tejbegríz és mandarin, krumplikrémleves és rántott sajt (rizzsel, tartárral) vagy épp hamis gulyás és káposztás tészta – többek között ezeket a leves-főfogás párosításokat kínálja ebédre a közétkeztetésben áprilistól heti egy napon a Hungast, bevezetik ugyanis a húsmentes pénteket. A húson kívül húskészítmények sem szerepelnek az étlapon, ami vonatkozik a tízóraira és az uzsonnára – azon gyerekek, akiknek a szülei ezekre az étkezésekre is előfizettek, áprilisban főtt tojást, többször tojáskrémet és almát, valamint joghurtot, kockasajtot, kiflit kapnak.

Az ország 19 vármegyéjében napi 200 ezer adag ételt szolgáltató Hungast honlapján azt írja, Magyarországon a közétkeztetésben havonta felhasznált húsmennyiség előállítása annyi szén-dioxid-termeléssel jár, mint ha háromszáz(!) alkalommal körbeautóznánk a Földet az Egyenlítő mentén. Többek között erre a sokkoló adatra próbál választ adni a Hungast húsmentes péntek kezdeményezésével, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége is támogat.

Kitértek rá, a modern kor összetett kihívások elé állítja a környezetvédelemre is odafigyelő szolgáltatókat.

Az egyébként is intenzív hústermelés folyamatos növekedése egyre károsabb hatással van a környezetünkre. A megművelhető területek nagy részét a húsipar használja, ezzel pedig a legfőbb felelőse a mezőgazdasági tevékenységekhez köthető éghajlatváltozásnak, amit az iparág vízfogyasztásának mértéke, víz- és levegőszennyezése okoz. A közétkeztetésben is gyakran használt csirke-, valamint sertéshúsok termelése során egy kilogramm hús körülbelül hat-hét kilogramm szén-dioxid kibocsátást jelent a környezetünk számára, valamint több száz liter ivóvizet, ugyanennyi tömegre számítva – írják.

A Hungast tájékoztatása szerint szakvélemények alapján akár már heti egy húsmentes nap bevezetésével is jelentős lépést lehet tenni a környezeti ártalmak csökkentésének irányába, ezért a cégcsoport – dietetikus szakembereik véleményének kikérése után, a Magyar Természetvédők Szövetségének támogatásával – úgy határozott, hogy 2023 áprilisától heti egy alkalommal bevezetnek egy húsmentes szolgáltatási napot, amikor sem a fő-, sem pedig a kisétkezések nem fognak tartalmazni húst, vagy húskészítményeket. Hangsúlyozták, a menüket más állati eredetű fehérjeforrással teszik majd teljessé.

