Nagyszabású futóversenyt és kispályás Socca-tornát rendez téglási sportpályán május 1-én a Téglásért Egyesület, a Socca és a városi önkormányzat. Mindkét versenyre nyitott a regisztráció, a szervezők várják a résztvevőket, sőt a futásra a helyszínen is lehet nevezni. A legkisebbeknek 400 és 800 méteres, míg a nagyobbaknak 3 és 10 km-es távokkal készülnek a szervezők. Ekkor tartják a városi sportmajálist, Hajdú-Bihar vármegye legnagyobb sportválasztóját. A résztvevők 15 különböző sportágat próbálhatnak ki, mint például a vívás, a rögbi, a darts, a súlyemelés vagy a lovaglás, de a programhoz öt tánccsoport is csatlakozik. Mindezeken túl lesz lovasíjászbemutató, sólyomröptetés és ugrálóvár is. Az igazi majálishangulatról pedig a vidámpark gondoskodik. További információk a programról és a nevezésekről, a város hivatalos felületein találhatóak.