Szabad szemmel is messziről látható felszabadultsággal érkeztek az anyukák, és többé-kevésbé belenyugvó tekintettel a gyerekek szerdán a debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolába. Az országos gyakorlathoz hasonlóan itt is az iskolakezdés előtti héten osztják ki a tankönyveket. A diákok tanév előtti első hivatalos megjelenése ez, kinek vészjóslóan valóságos aktusa a vakáció végének, kinek az első szükséges lépés ahhoz, hogy végre találkozzon a barátaival.

A Haon a felső tagozatos diákokat kérdezte sorban állás és a kötetekbe szedett tananyag egykedvű táskába helyezése közben, milyen gondolatokkal érkeztek az iskolába.

Erős motiváció a barátság

Luca az előző tanév végén kezdett, és csak három hetet járt ide, így most szinte új diákok izgalmával tért be az iskolába. A görögországi nyaralásból augusztus elején hazatérve már várta ezt a napot, egyrészt mert ma ünnepli tizenegyedik születésnapját, másrészt, mert a június közepéig kialakított osztálytársi kapcsolatokat szeretné mihamarabb barátsággá foganatosítani. A tankönyvek közül a matek lesz az első, amit felcsap, és bár elsőre nehezen hittünk a fülünknek, Luca úgy örül az illatos tankönyvcsomagnak, hogy szülinapi ajándéknak is beérné ennyivel.

Már csak tornacipő és úszószemüveg kell, aztán a szülinapi gyertya és az eszközlista fényében is elmondhatja, hogy tényleg készen áll a tanévre.

Volt, aki már a tankönyvosztáskor az október végétől esedékes őszi szünetet várta, de a sorban állók között olyan diák is akadt, akinek az iskola jelenti a teljes közösségi életet, így nem csoda, hogy az elsők között érkezett és a könyvosztás végéig ott is maradt az intézmény udvarán. – Több osztálytársammal találkoztam a nyáron, de most mindenkit szeretnék megvárni itt, az udvaron – osztotta meg a némiképp minket is megható tervet.

Arccal a jövőnek

Amelia is eleget unatkozott ahhoz a nyáron, hogy hiányozzanak neki az osztálytársak, és mivel most kezdi az ötödiket, új tantárgyként a történelem és az úszásfoglalkozás érdekli elsősorban. A kötelező olvasmány, A Pál utcai fiúk elolvasva, a füzetek beszerezve, bakancslista kipipálva, kezdődhet a tíz hónapos fejtágítás.

Amelia a történelemkönyvet nyitja ki először

Forrás: Molnár Péter

Botond és Balázs most kezdi az utolsó tanítási évet az általános iskolában. Mindkettejük szeme előtt ott lebeg a továbbtanulás aggodalmakkal teli gomolyfelhője, egyikük művészeti szakgimnáziumba készül, a másikuk pedig, ahogy fogalmazott, „egy nagyon erős középiskolába”. Más pályaválasztási tervekkel különböző tantárgyakra kell most koncentrálniuk, de lényeg a lényeg: a fiúk már a tananyag szerdai átvétele előtt felvértezték magukat a nyolcadikosok rutinjának megfelelő erőltetett menetre.

A könyveken nem múlhat a jeles

Hogy hány példány került ezeken a napokon a kinizsis gyerekek táskájába, Piros Zoltán igazgatótól kérdeztük. Bár az intézményi előkészületek jellemzően csak a jéghegy csúcsaként jelennek meg a tanévnyitón, rengeteg szervezés és munka áll már most is az iskolában dolgozók mögött.

Körülbelül 5500 tankövet kapott a Kinizsi-iskola 440 diákja, akiket nagy izgalommal és szeretettel várnak vissza.

A szeptemberben iskolatáskába kerülő 12,5 millió tankönyv jelentős részét ebben az évben is az Alföldi Nyomdában állították elő – tudatta portálunkkal György Géza, a társaság elnök-vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Magyarországon legyártott 11,4 millió tankönyvből 10 és félmilliót nyomtattak a debreceni nyomdában, ahonnan július 25-én el is szállították a teljes megrendelést. Az ország legnagyobb tankönyvgyártó nyomdájában ebben az évben is március közepén kezdték el a munkát, a napokban pedig a megfelelő minőségben és mennyiségben kerültek a kiadványok az oktatási intézményekbe.