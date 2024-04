A Tündérszépek versenyen indulóknak újabb fotózást szerveztünk, egy debreceni stúdióban álltak a lányok díjnyertes munkatársunk kamerája elé. Miközben készülődtek, arról tartottunk kutatást, hogy mi az, amit mindig maguknál hordanak, hogy megtudjuk: mit rejt a női táska, szatyor, szütyő vagy akár tarisznya. A felsorolásban a műszakos munkarendben dolgozókról se feledkezzünk meg, ők valószínűleg a műszakválltáskát használják a leggyakrabban.

Számos legenda kering a női táska tartalmáról, alighanem mindenki hallotta már, hogy Németországból származó, elhunyt honvédelmi fegyveres szolgálatot teljesítő alakot is találhat, aki elég mélyre merészkedik benne. A tapasztalatok azt mutatják, a mélység a táska méretétől teljesen független, egy apró retikülben is ugyanúgy el lehet kotorászni egy fél órán keresztül a kulcsot keresve, mint egy hatalmas hátizsákban vagy egy óriási kofferban. De miket tartalmaznak ezek a kiegészítők, amitől fekete lyukká változnak?

Tudományos felmérésünkben a válaszadók 80 százalékának a táskájában mindig fellelhető papír zsebkendő, pénztárca és a személyes iratok. Hordozható elektronikai eszközök közül a mobiltelefon és a telefontöltő vitték a prímet, de az egyik versenyzőnél az egyetem miatt mindig van egy táblakészülék is. A szépségápolási termékeknél az ajakápoló és a szájfény vezetett, de többeknél volt komplett smink elkészítéséhez szükséges felszerelés, illetve fésű, parfüm és dezodor is. Az egyik tündérszépe-jelöltnél egy váltás felsőruházat és egy váltócipő is mindig megtalálható, mert mint mondta, vendéglátásban dolgozóként sosem tudhatja, mikor van ezekre szüksége.