A tokiói olimpiával ellentétben az idei, július 26. és augusztus 11. között rendezett ötkarikás játékokon Párizsban már a szurkolók is ott lehetnek. Azonban akik a helyszínen akarják megtekinteni az eseményt, igyekezniük kell a jegyvásárlással, ugyanis most minden eddiginél hatalmasabb az érdeklődés - beleértve a magyar kézilabda-válogatott meccseit is.

A magyar kézilabda-válogatott Debrecenben vívta ki az ötkarikás kvótát

Fotó: Czinege Melinda / Napló-archív

Áprilisban már 250 ezer új belépőjegyet bocsátott forgalomba az olimpiai játékok szervezőbizottsága – közölte a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a hivatalos honlapján. Az eladásra kínált jegyek fele olcsóbb lesz, mint 100 euró, emellett közel 20 ezer jegy ára 24 eurótól kezdődik – derült ki a MOB tájékoztatásából.

Debrecenből az olimpiára

A magyar női kézilabda-válogatott Debrecenből kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra. A DVSC Schaeffler együtteséből Vámos Petra és Füzi-Tóvizi Petra a nemzeti együttes alapembereként minden bizonnyal ott lesz az olimpián, de az sem lenne meglepő, ha Golovin Vlagyimir ismét meghívót küldene a selejtezőn szóhoz jutó Kácsor Grétának, vagy a világbajnokságon szereplő Töpfner Alexandrának.

Az olimpiáig a válogatott még többször pályára lép a Főnix Arénában, de a Haon ebben a cikkben annak is utánajárt, hogy hogyan szerezhetünk jegyeket a női kézisek olimpiai meccseire.

Mikor lesznek a magyar kézilabda-válogatott olimpiai meccsei?

Július 25. 19.00: Magyarország–Franciaország

Július 28. 9.00: Brazília–Magyarország

Július 30. 16.00: Magyarország–Angola

Augusztus 1. 16.00: Spanyolország–Magyarország

Augusztus 3. 9.00: Magyarország–Hollandia

Hol lesznek a magyar kézilabda-válogatott olimpiai meccsei?

Mint az a Nemzeti Sporton is olvasható, az olimpia kézilabdatornáját a férfiaknál és a nőknél is két helyszínen bonyolítják le. A csoportkörnek mindkét nemnél a párizsi ötkarikás falutól 14 kilométerre fekvő, 7300–7800 nézőt befogadó South Paris Arena ad otthont. Az egyenes kieséses szakasztól a versenyben maradó csapatok áttelepülnek a francia fővárostól 225 kilométerre lévő Lille-be, a negyed- és elődöntőket, a bronzmérkőzést és a finálét ugyanis a 27 ezres Stade Pierre-Mauroy-ban rendezik meg. A 2004-es athéni játékok után kvalifikált a magyar férfi- és női válogatott is, így szinte borítékolható, nagyon sok honfitársunk buzdítja a kézilabdázókat a helyszínen.

Mennyibe kerülnek a jegyek az olimpiára?

Az olimpia hivatalos honlapján, valamint egy fél-hivatalosnak számító honlapon jelenleg a most elérhető napokat és kategóriákat tekintve csak a női nemzeti együttes első, július 25-i, a házigazda és címvédő franciák elleni csoportmeccsére vásárolható belépő. Az A-kategóriájú 190 (aktuális árfolyamon körülbelül 74 ezer forint), a B-s 145, míg a D-ben 50 euróba kerül a jegy. Az augusztus 6-i női negyeddöntőre 45, 50, 70, 80, 110, 120, 150, 160, 190 és 200 euróért is igényelhető biléta, ugyanezek az árak érvényesek az egy nappal később kezdődő férfi-negyeddöntőre.

A női helyosztókra (augusztus 10.) 70 euró a legolcsóbb és 320 (124 ezer forint) a legdrágább belépő, míg az augusztus 11-én sorra kerülő férfi bronzcsatára 70 és 280 euró között még elérhetők a jegyek.

A jegyvásárlásról a Magyar Kézilabda-szövetség a hivatalos honlapján folyamatosan közli a részleteket. A jegyértékesítési felület – bővebb információkkal – ide kattintva érhető el.

A XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok lesz az első olyan olimpia, ahol a belépőjegyek kizárólag digitális formában érhetők el, ehhez pedig a Ticketing applikáció letöltése szükséges, amelyen keresztül május közepétől lehetséges a megvásárolt jegyekhez való hozzáférés!

Kiegészítő tájékoztatásként, a Paris 2024 – Olympics applikációját is érdemes letölteni, amelyen keresztül bejelentkezés után jelenleg is lehetséges magánszemélyek számára a jegyvásárlás.

Extra lehetőség az érdeklődők számára

A női kézilabda magyar-válogatott törzsszurkolóinak - akik a selejtezőn is jelen voltak a cívisvárosban - is több nehézséggel kell megküzdeniük ahhoz, hogy ott legyenek a párizsi olimpián. A Handball Ultras Hungary a Facebook-oldalán a következőt írta: "Folyamatosan falakba ütközünk a szervezett szurkolást illetően, főleg a jegyértékesítés sajátosságai és annak nehézségei miatt (korábbi vakon vásárlás, drága jegy). Valamint, érdemben eddig egyik megkeresett szervezet sem tudott a segítségünkre lenni. S csupán néhány szurkolótársunknak van jegye egy-egy meccsre. Így egyre távolabb kerül, hogy a válogatottunkat megfelőképp támogassuk." - olvasható a posztban. Azonban mint közölték, nem adják fel, így tesznek egy újabb kísérletet. A Francia-, valamint a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek és az olimpiai jegyeket értékesítőknek egyaránt írtak egy levelet a HU-SECTOR Szurkolói Egyesületen keresztül. Mivel bíznak a pozitív válaszban, elindítottak egy toborzást, így várják azon szurkolók megkeresését, akik még szeretnének jegyhez jutni és együtt mozognának a csoporttal.