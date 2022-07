– Azt gondolom, az elmúlt években, akár világszinten a könnyűzenében nem annyira gondolkodnak már az alkotók konkrét műfajokban. Ezek a műfaji keretek talán arra szolgálnak, hogy az egyes streaming szolgáltatók, vagy a zenei magazinok picit be tudják kategorizálni és a hallgatókhoz, olvasókhoz kicsit könnyebben el tudják juttatni a zenéket – foglalta össze véleményét Venom arra a kérdésünkre: milyen zenét játszik jelenleg a Halott Pénz?

Mint elmondta, talán maguk az alkotók ma már nem gondolkodnak feltétlenül stílusokban, és nagyon sok minden keveredik napjaink popzenéjében. Nem gondolja, hogy feltétlenül egy műfajba be lehetne már könnyen sorolni egy előadót, vagy éppen egy formációt. Nem feltétlenül így alkotnak a világ zenészei ezekben az években, szerinte nem is szeretné tartani senki ezeket a kategóriákat. – A popzene is valahol talán azt jelenti már, vagy talán mindig is azt jelentette: populáris zene. Tehát olyan, ami picit talán szélesebb közönséget kíván megszólítani – mondta.

Hamarosan kész az új dal

A Halott Pénz zenekart egyre többen nemcsak ismerik, hanem szeretik is. Találgathatnánk, hogy mi a titka a formációnak, ám Venom elmondta lapunknak, szerinte miért közkedvelt a Halott Pénz. – Maguk a dalok, dalszövegek, és azok mondanivalója az, ami a sikerünk kulcsa lehet. A zenéinkkel nagyon széles közönség tud azonosulni, a dalszövegek azok, amik akár évről évre, vagy 5-10 évvel később is lehetnek újra közönségkedvencek – fogalmazott Venom. Hozzátette, hamarosan érkezik egy vadonatúj Halott Pénz dal, amihez hamarosan forgatják a videóklipet is. Továbbá a Naplónak elárulta, ők is izgatottak az új szám miatt, ugyanis lesz egy közreműködő a dalban, és többek közt ezért is kíváncsiak, hogy a közönség miként fogadja majd a szerzeményt.

