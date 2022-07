Koroknai Árpád és együttese is színpadra lépett a Campus Fesztiválon. Mint megtudtuk a debreceni énekestől, szokatlan volt számukra a korai kezdés (16 óra 45 perc), viszont a hőség ellenére sikerült egy nagyon jó hangulatú és elég intenzív koncertet összehozniuk, egyedül a közönség próbált bujkálni a tűző nap elől az árnyékba.

Örült a felkérésnek

Nem véletlenül kerestük meg Koroknai Árpádot, ugyanis a fesztivál képeit nézegetve láttuk meg, a Campuson nemcsak a formáció tajgai, hanem az énekes fia, Levi is megcsillogtatta énektudását. – Az egész egy spontán ötlet eredménye volt, ugyanis a koncertet megelőző nap még otthon tartottunk a srácokkal egy vokál próbát, amin Levi is jelen volt. Rákérdeztem, hogy lenne-e kedve énekelni a holnapi koncerten? Azonnal rávágta: igen! Elpróbáltuk vele is a „Ha nem lesz többé nyár” című dalunkat, valamint másnap délelőtt is megnéztük még négyszer, így mondhatni rövid felkészüléssel, de egyből a mély vízbe ugrottunk a közös produkcióval – fogalmazott a Napló érdeklődésére Koroknai Árpád. Hozzátette, úgy gondolja, hogy minden szülő szeretné, ha a gyermeke azzal a dologgal foglalkozna, amiben ő maga sikeres. Ennek ellenére nem elvárás a részükről, hogy mindenáron a zenével, vagy az előadóművészettel foglalkozzon, ha megmarad ugyanez a hozzáállás, hogy szereti, tiltani biztosan nem fogják tőle, de erőltetni sem akarják.

– Hatalmas élmény, és egy örökre rögzült pillanat marad az, hogy élő koncerten énekelhettünk duettet. Egy olyan dalt adtunk elő közösen, amelynek elég súlyos mondanivalója van, Levi szájából egy még izgalmasabb értelmezést adott a dalnak. Egyébként tavaly már megvolt a közös színpadi debütálás, ugyanis a Dzsungel könyve musicalben fiam, Levi a gyerek Mauglit alakította, én pedig Akelát, és az is egy fantasztikus élmény volt – hangsúlyozta.

Kiemelte, minden színpadon tevékenykedő szülő álma, hogy a gyerekével együtt léphessen színpadra, de azt nem gondolta volna, hogy ez már a kisfia, Levente ötéves korában megadatik.

