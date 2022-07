Látogatórekorddal zárt a vasárnap hajnalban véget ért Campus Fesztivál, a négynapos nagyerdei bulira idén összesen 116 ezren látogattak el, ami így is, úgy is egészen elképesztő szám. A fesztivál történetében először volt telt házas nap, tehát tényleg nagyon sok ember érezte nagyon jól magát idén, ez jól látszik a portálunkon közölt rengeteg galérián is (ezeket a lentebbi dossziéban érhetitek el a legegyszerűbben).

Úgy gondoltuk, egyben, valamivel koncentráltabban is kigyűjtünk néhány emlékezetes arcot, mosolyt, grimaszt vagy csak simán vidám pillanatot, melyekről leolvasható az egész fieszta hangulata, következzen hát a teljesség igénye nélkül 15 fotó, melyek egyből meghozzák a kedved a jövő nyári kalandhoz!