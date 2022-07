Teljes kapacitással és tavalyhoz képest megnövelt területtel tért vissza a Campus, a hazai könnyűzenei élet legismertebb és legjobb képviselői mellett két év szünet után újra érkeztek külföldi sztárfellépők is Debrecenbe. Négy este összesen 19 programhelyszínen több mint 300 produkció, valamint számtalan egyéb program várta páratlan nagyerdei környezetben a látogatókat. A helyszín ismét csillagos ötösre vizsgázott, a rendkívüli hőségben a fás-ligetes környezet hűsítően kellemes fesztiválozást biztosított és még az utolsó este esővel érkező szélvihar sem tudta befolyásolni a menetrendet, valamennyi programon zavartalanul szórakozhattak hajnalig a látogatók.

A legtöbben csütörtökön a holland sztár-dj, Tiësto, pénteken pedig a svéd popdíva, Zara Larsson produkciójára voltak kíváncsiak, nézőszámban a csütörtöki nap volt a csúcspont, a fesztivál történetében először a megtelt tábla is kikerült a kapukra. A hazai előadók közül nagy érdeklődés kísérte a Tankcsapda és Majka nagyszabású koncertjét, de telt házas nézőtér előtt lépett fel a Halott Pénz, a BSW, a Carson Coma, a 30Y, a brit Sigala, a Deez Nuts, Dzsúdló, Valmar, T. Danny, és az örök kedvenc: Korda György és Balázs Klári is. Ami a Campus Fesztivál látogatószámát illeti, az a várakozásokat meghaladó módon az eddigi rekordévet, a 2019. évi eseményt is meghaladta, ezzel az idei szezon egyik legnagyobb nyári eseménye lett a debreceni fesztivál.

Miklósvölgyi Péter, a rendezvényt szervező Debreceni Campus Nonprofit Kft. egyik ügyvezetője hozzátette, hogy a csütörtöki, DJ Tiësto által fémjelzett napon a nagyszínpad kapacitása és az óriási érdeklődés miatt szükséges volt elrendelni a telt házat. Pozitív újításként említette továbbá, hogy a fesztivál előtti napokban jól vizsgázott az előzetes karszalagbeváltás, így nem alakult ki nagy tömeg a beléptetésnél és egy egészséges áramlás alakult ki a Nagyerdő területén.

A Campus mára az egyetlen nagyfesztivál maradt, amely önálló színpadot dedikált a rockzenének. A felhozatalban helyet kaptak a legnépszerűbb, sokezres tömeget vonzó zenekarok mellett a feltörekvő tehetségek is, a Campuson a kisebb helyszíneken is bőven volt mit nézni. Idén önálló színpadot kapott a hiphop, a rap és a trap, valamint újdonságként az underground elektronikus zenék kedvelőit kiszolgáló erdei programhelyszín indult el a Nagyerdő fái között. A könnyűzenei programban nem volt olyan stílus és zenei szubkultúra, amely ne jelent volna meg valamilyen formában.

– A kedvenc részem a karrieremben a koncertezés, imádok táncolni és élvezem, ahogy felszabadulnak az energiák – mesélte a svéd popsztár Zara Larsson. – Még akkor is, ha nagyon fáradt vagyok, amint felmegyek a színpadra, egyből felpörgök a közönségtől, és attól, hogy mindenki velem énekel és táncol a dalaimra. A koncerteken érzem a legjobban magamat, a mai is egy nagyon jól sikerült buli volt.

Az énekesnő kifejezetten jól érezte magát Debrecenben, még egy üzenetet is hagyott magyar rajongóinak.

Nagyon köszönöm a magyar közönségnek, hogy hallgatják a zenémet, ezzel is támogatva engem, hamarosan új dalokkal érkezem. Remélem, hogy szuperül telik a nyaratok, vigyázzatok magatokra, a barátaitokra és a családotokra!

Az Egyetem Tér minden évben az egyik legszínesebb és leglátogatottabb nappali programhelyszín a fesztiválon. A helyszín neve idén Erasmus35 Színpad - Egyetem Tér volt, ugyanis ebben az évben lett 35 éves a külföldi ösztöndíjprogram. A négy nap alatt a DE harminchárom szervezeti egysége mutatkozott be, valamennyi tudományterületből kaptak játékos ízelítőt a fesztiválozók. A legnagyobb érdeklődés a csütörtöki PONT OTT Party-t kísérte, a hazai felsőoktatás legmozgalmasabb fesztivál helyszínén több százan buliztak, és várták, hogy megkapják felvételi eredményeiket.

Új helyszínként debütált a Dumaszínház fellépőinek is helyet adó Soproni Pub és Kocsmasport Aréna. Szepesi Mátyás Artisjus-díjas szövegíró beszámolója alapján kiválóan sikerült a „Hoztál fogkefét?” címre hallgató dalszövegíró-tábor. A gyermekeket és családokat a Civil Faluban berendezett Campus Kid programkavalkád várta, Felépült egy komplett játszótér, feltűnést keltettek a Vándor Vurstli színes vásári attrakciós bódéi, de találkozhattunk a Hajdú Néptáncegyüttes táncosaival és a Debrecen Dixieland Jazz Banddel is. Lassan megszokott látványosságot jelentenek a fesztivál több pontján véletlenszerűen fel-feltűnő cirkuszi artisták, akik hamar a fesztiválozók kedvenc fotótémájává váltak, valamint az Ars Sol Luna utcaszínházi társulat látványos esti felvonulása. Újdonságképpen a fesztivál több pontját fényinstallációkkal dísztették a szervezők.

Az idei Campus Fesztiválon mintegy 2500 közreműködő dolgozott, ebből közel kétszázan álltak a pultokban és majdnem háromszázan feleltek a szórakozó közönség biztonságáért. Páll László, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője azt ígéri, három héten belül ismét a fesztivál előtti pompájában fog ragyogni a Nagyerdő és környéke. A gyep helyreállítási folyamatán kívül semmilyen rendkívüli intézkedésre nem lesz szükség. – Idén a legnagyobb kihívás a Campuson DJ Tiësto technikai igényeinek a kielégítése volt, kiegészítő vizuális effekteket kellett rendelnünk, ezek beállítása nem volt könnyű procedúra – mondta Páll László, aki hozzátette: a nagy hőség a Stadionban hozzáférhető ivóvíz, valamint a fák árnyéka miatt nem jelentett problémát a fesztiválozóknak.

A Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony környezete, a komfortos helyszínek és látványos felépítmények páratlan fesztiválélményt teremtettek a 2022-es debreceni eseményen.

Ezzel a Campus, továbbra is országosan egyedülálló fesztivál, melyet jövőre 2023. július 19-23. között rendeznek meg.