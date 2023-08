A nádudvari Örvendi Cintia az elmúlt egy évben már nemcsak műsorvezetőként és rendezvényszervezőként dolgozik, hanem egy podcast stúdió üzemeltetésében is besegít Budapesten. A modellkedés is az élete része maradt, sőt, divatkarrierje folyamatosan ível felfelé. Több hazai tervezővel is dolgozott már, évek óta rendszeresen részt vesz a divattervező Zoób Kati bemutatóin. Mindezek mellett fel szokták kérni divatanyagok fotózásaira, és az elmúlt néhány évben többször keresték meg reklámfilm-szerepekkel.

Ahogyan azt a napokban megírtuk, 198. alkalommal rendezték meg szombaton az Anna-bált Balatonfüreden, ahol egy debreceni kötődésű lány, Csenke Anna nyerte el a második udvarhölgy címet. Örvendi Cintia barátnője, Kocsis Korinna társaságában érkezett az eseményre, ahol egy életre szóló élményekkel gazdagodott. – A megtisztelő részvételi lehetőséget Kocsis Korinna barátnőmtől kaptam. Nagyon szép esemény volt, felejthetetlen élmény egy ilyen tradicionális rendezvény részese lenni. Korinna korábban a bál szépe volt, több éve pedig a zsűri tagja. Izgalmas volt az idei Anna-bál szépének megválasztását végig kísérni. Először a vendégek választhatták ki a 15 bálozó hölgyet, majd a színpadi rövid bemutatkozójuk után a zsűritagok összeültek és meghozták a döntésüket – fogalmazott. Hozzátette, nagyon örültem, amikor egy debreceni születésű hölgy nevét is kimondták, Csenke Annáét. Hiába az élet Budapestre repítette Cintiát, mindig szívesen emlékszik vissza a Debrecenben töltött egyetemi éveire.

Mint elmondta, ő is választhatott egy Herendi szívszámot, valamiért a 188-as szám hívta magához. (Ilyen számokat viselnek a bálozók is a nyakukban, ez alapján lehet rájuk szavazni.) A csodaszép estélyit, amit Cintia viselt az idei bálon, Varga Viktória divattervező álmodta meg. – Mivel rendezvényszervezőként is dolgozom, figyeltem a bálon az apró részleteket is. Az Anna Grand Hotel gyönyörű termében volt lehetőségem helyet foglalni, ahol egy igazán különleges, több fogásos vacsorát szolgáltak fel.

Ezt az egész esti báli élményt ajánlom mindenkinek, hogy ha tehetik éljék át. 2 év múlva a 200. Anna-bál lesz, ami igazán meghatározó évfordulója lesz ennek a nagy múltra visszatekintő eseménynek

– hangsúlyozta.

Örvendi Cintia csodaszép estélyiben jelent meg az Anna-bálon

A nádudvari származású modell nyáron a munka mellett igyekszik minél több időt a családjával tölteni. A közelmúltban lehetősége nyílt, hogy szervezzen egy háromnapos indiai születésnapi rendezvényt Budapesten – mindezt közel 4 hónapos intenzív szervezés előzött meg. – Egy felkapott budapesti étterem volt az első helyszín, ahol találkoztak a vendégek legelőször. Innen nehéz volt a következő helyszínre vinni a társaságot, mert nagyon jól érezték magukat. A harmadik napon, a születésnap fő eseményét a Bárkert Bistróban valósítottuk meg. Csodálatos helyszín, a felszolgálás és a menü is tökéletes volt. Maradandó emléket okoztunk nekik és bízunk abban, hogy hamarosan visszajönnek Budapestre – emelte ki Cintia, aki a közel 40 fős társaságnak egy Trabant-túrát is megszervezett.

Trabanttal a főváros utcáin

– Az ilyen jellegű események mellett egyre több külföldön élő pár kér fel az esküvőjük megszervezésére, lebonyolítására. Számomra nagyon megtisztelő, hiszen a nagy nap megszervezése is egy bizalmi feladat – tette hozzá. Leszögezte, a modellkedést sem hagyta abba, így, ha vannak felkérések, megkeresések fotózásra vagy bemutatókra, akkor azokat nem utasítja vissza.