Cintia most már nemcsak műsorvezetőként és rendezvényszervezőként dolgozik, hanem egy podcast stúdió üzemeltetésében is besegít Budapesten. Ugyanakkor a modellkedés is az élete része maradt, sőt, divatkarrierje folyamatosan ível felfelé. Több hazai tervezővel is dolgozott már, évek óta rendszeresen részt vesz a divattervező Zoób Kati bemutatóin. Mindezek mellett fel szokták kérni divatanyagok fotózásaira, és az elmúlt néhány évben többször keresték meg reklámfilm-szerepekkel. Nemrég a mozivásznon is feltűnt a nádudvari lány, amiről először a Haonnak mesélt. – A Prime Look Models ügynökség hirdetett meg egy felhívást, hogy külföldi filmbe keresnek egy Dior ruhákat bemutató jelenethez modell szereplőket. A leírás alapján teljesen magamra ismertem, nagyon szeretem a bemutatókat, magam is több mint tíz éve modellként is dolgozom hazai és nemzetközi márkákkal – fejtette ki Cintia, hozzátéve, nem volt egyszerű a válogató, nagyon sok szempontnak kellett megfelelni. Majd egyszer csak jött a hívás, hogy beválasztották a francia Dior ruhákat bemutató modellek közé a filmbe. Elmondta, nagyon boldog volt, és úgy gondolja, hogy a modell pályafutásának egy nagy mérföldköve a filmszerep. – A Mrs. Harris Párizsba megy című filmet október 20-tól a magyarországi mozikban is vetítik eredeti nyelven és magyar szinkronnal. Egy igazi lelket simogató film, mely a csodáról, az álmokról, a reményről és persze a csodaszép ruhákról szól. A családommal közösen néztük meg a filmet, meglepődésemre még a férfiaknak is nagyon tetszett, és nemcsak miattam. Az egész magával ragadott minket, és a történet is megható volt – mosolygott Cintia.

Forrás: Örvendi Cintia-archív

Napi több órás forgatás

Elárulta, hogy a jeleneteik felvétele próbákkal együtt körülbelül négy napig tartott. A forgatás előtt két hónappal kezdődtek meg a ruhapróbák, ezeket az öltözékeket teljesen az ő méreteikre szabták. – Kaptunk videókat, amiben megfigyelhettük, hogy az 1950-es években mi volt a jellemző, hogyan mutatták be a hölgyek a ruhadarabokat: kecses, nőies tartás, kézmozdulatok, lassabb tempójú járás és kis mosoly. Emlékszem estéken át néztem a kapott videókat és sajátítottam el az abban látottakat. A rendező kérése volt, hogy mindenki saját magának alakítson ki egy hasonló, videóban látható mozdulatsort, megjelenést – idézte fel boldogan a modell. Cintia elmondta, miként is zajlik egy forgatás, s mennyi időbe telik – az ő esetében – egy divatbemutató lefilmezése. – A forgatási napok nagyon hosszúak voltak. Sok beállítást vettek fel, és ilyenkor a főszereplők jeleneteit is rögzítették, képben és hangban egyaránt. Egy ilyen forgatási napon volt, hogy közel 13-14 órán át forgott a kamera. Hajnali háromkor keltem, hoztak és vittek minket a forgatási helyszín és az otthonunk között. A hajunk és sminkünk elkészítése is több órát vett igénybe. Minket, modell lányokat is úgy fogadtak a helyszíneken, mint a színészeket. Mindenkinek saját kabinja volt, ahol tudtunk pihenni és várakozni a jelenetek között – emelte ki Cintia. Hozzátette, Anthony Fabian, a rendező mindig készséges volt. – A fő jelenetet ruhában, zenére több alkalommal is, több beállításból vette fel a stáb. Viszont a Covid-járvány megnehezítette a forgatást, szinte folyamatosan teszteltek minket. Nagyon vigyáztak mindenkire, különös tekintettel a fő(bb)szereplőkre és a többi színészre – mondta Cintia. Hangsúlyozta, megtiszteltetés volt egy ilyen nagyszabású produkcióban részt venni, reméli, lesz még lehetősége kipróbálnia magát.

Egy megható romkom történet, nem csak ruhákról

A film sztorijának, ugyan egyszerűnek hangzik, de mégis van egy bája, ahogyan egy özvegy londoni takarítónő az 50-es években beleszeret egy alkalmi Dior ruhába, és úgy dönt, hogy neki is kell szereznie egy ilyet. Gürcöl, éhezik és szerencsejátékra adja a fejét, hogy előteremtse a szükséges pénzt az álmára, majd miután ez sikerül, nekivág egy életre szóló párizsi kalandnak, amely nemcsak az öltözködését változtatja meg, de átírja a Dior divatház jövőjét is. Egy mozi a kitartásról, szerelemről és álmok megvalósításáról.

ND