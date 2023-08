A debreceni születésű Csenke Annát választották a 198. Anna-bál második udvarhölgyének szombat éjjel. A 17 éves lány a Haon megkeresésére elmondta, Debrecenben született és két és fél éves koráig Józsán lakott. Édesapja szülészként, édesanyja bőrgyógyászként dolgozott a klinikán. Mivel a család negyedik gyermeke, így a nagyszülők segítségére volt szükség, ezért költöztek Békéscsabára. A két pótnagymamája – családbarátok, akik vigyázat rá kiskorában – a mai napig is Debrecenben élnek, akikkel szoros kapcsolatot ápol. Debrecen után Békéscsabára, majd Budapestre, ezt követően pedig Spanyolországba került, mert versenyszerűen teniszezik.

Angliában tanul, kutatóorvos szeretne lenni

– Jelenleg Angliában tanulok egy helyi gimnáziumban. A nemzetközi érettségi „IB” utolsó évét kezdem szeptemberben. Kutató orvos szeretnék lenni, ezért is választottam egy nagyon erős gimnáziumot, ahonnan a jövőben lehetőségem nyílik olyan orvosi egyetemre bekerülni, ahol magas szintű kutatómunka folyik – hangsúlyozta. Hozzátette, hobbija a teniszezés, négyéves kora óta űzi a sportot. Jelenleg az iskolai csapat kapitánya, és az angliai gimnáziumok közötti bajnokságon versenyzik a csapatával.

Kiemelte, nagyon büszke arra, hogy néhány éve egy magyar snowboard-bajnokságon, amit Murauban tartottak, harmadik helyezést ért el több kategóriában is. A zene is nagyon fontos számára, fuvolán és zongorán is játszik, iskolájában a fuvolatrió tagja.

A második udvarhölgy, a 17 éves Csenke Anna Viktória a 198. Anna-bál eredményhirdetésén a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában

Forrás: MTI/Katona Tibor

Nagypapája álmát váltotta valóra

Anna kérésünkre elmondta, hogy honnan jött számára a gondolat, megmutatja szépségét az Anna-bálon.

Nagypapám születésem óta mondta az apukámnak, ha 18 éves leszek, vigyen el az Anna-bálba. Bár ő már nem élhette meg ezt az örömöt, de én nagy lelkesedéssel kezdtem készülődni márciusban, amikor édesapám megvette a jegyet.

Nagyon jó élmény volt számomra az esemény, és rendkívül boldogan távoztam. A bál hangulata lenyűgöző volt, és csodálatos volt látni, ahogyan mindenki megmutathatta a stílusát és az egyéniségét. Az egész este tele volt energiával és izgalommal, örültem, hogy részese lehettem ennek a különleges eseménynek – emelte ki.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Balatonfüreden, a Horváth-házban, Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójában a házigazda leányának tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg leendő férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok-vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot egy olyan embernek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért és szellemi életéért. Idén ezt a díjat Lengyel Ernő vállalkozó vehette át, aki csaknem húsz éven át volt a báloknak helyet adó Anna Grand Hotel tulajdonosa.

Dévényi Alizt választották a 198. Anna-bál szépének. Az első udvarhölgy Szilassy Laura, a második udvarhölgy pedig a debreceni születésű Csenke Anna lett.

A bál szépe, a 19 éves, budapesti Dévényi Aliz most érettségizett. Elmondta, hogy szereti a báli hangulatot, később fényképezéssel szeretne foglalkozni. A bál első udvarhölgye, a 18 éves Szilassy Laura balatonfüredi, négy éve egy budapesti középiskolában tanul, mellette verseny táncol.

Az Anna-bál szép az Aranyalma mellett egy modernizált Viktória-mintás Herendi vázát kapott, az udvarhölgyek Rothschild- és Apponyi-mintás vázát vihettek haza.