Okok széles tárháza

A fül egy nagyon érzékeny terület, különösen gyermekkorban, amikor egyrészt a sok felsőlégúti fertőzés, illetve megfázás miatt a kicsik arcürege gyakran tele van, és az orrfújás technikája sem mindig tökéletes. Másrészt a fülkürt még szűkebb és vízszintesebb, ezért a kicsiknél a középfülgyulladás gyakori nem várt vendég lehet.

Persze ezeken kívül is sokféle ok állhat a háttérben: az úszás, strandolás után belekerült víz, egy esetleges allergia miatti orrdugulás, vagy éppen a nem megfelelő tisztítás, amely során sérül a fül belső része, esetenként a dobhártya. Talán meglepő, de a mandulagyulladás, vagy bizonyos fogak gyulladása is képes fülfájást okozni, miközben magának a fülnek semmi baja.

Mikor menjünk orvoshoz?

Mivel a fül érzékeny szerv, illetve gyereknél nagyon gyorsan súlyosbodnak az ezzel kapcsolatos problémák, a legtöbb esetben érdemes fül-orr-gégészt keresni, aki pontosan tisztázza a baj eredetét. Természetesen, ha egyértelmű a kiváltó ok – például egy gyulladt fogról vagy erős orrdugulásról van szó –, akkor azt kell kezelni elsősorban, hiszen valószínű, hogy a fájdalom csupán átsugárzik a fülbe. Nézzük, melyek azok az esetek, amikor mindenképpen a fül-orr-gégészet a megoldás!

Magas láz, nem múló fájdalom

Amennyiben az erős fülfájás, amely az éjszaka közepén csak egyre kínzóbb lesz, még lázzal is társul, szinte biztosan középfülgyulladásról lehet szó. Sose használjunk orvosi javaslat nélkül fülcseppeket, hiszen egyes esetekben ezzel több kárt okozhatunk, mint hasznot. Ha a pici erőtlen, a fájdalom és a láz gyógyszer hatására sem szűnik, tanácsos akár éjjel is megkeresni a legközelebbi ügyeletet, majd másnap megmutatni a gyermeket egy fül-orr-gégész szakorvosnak is. Sok esetben a doktor kontrollt javasol majd, hiszen a fül lassan gyógyulhat, előfordul, hogy több hétig figyelemmel kell kísérni a folyamatot.

Fültőmirigy-duzzanat

Ha a fül mögött rózsaszínes, vöröses duzzanatot látunk, vagy tapintunk ki a gyermeknél, szintén kérjük ki szakember véleményét. Bár bizonyos esetekben ártalmatlan dolgok is okozhatják ezt az elváltozást – például túl sok lufifújás –, egyes esetekben az akár fültőmirigy-duzzanat is lehet. Utóbbit vírusok vagy baktériumok okozhatják, ismert kísérőtünete a mumpsznak, de komolyabb betegségekkel is összefügghet, ezért mindenképp orvosi vélemény javasolt.

Úszófül

Nyáron a fül-orr-gégészek által az egyik legtöbbet diagnosztizált probléma az úgynevezett úszófül, amely főleg strandoló gyerekeknél, illetve versenyúszóknál jelentkezik – ez utóbbiról is kapta a nevét. Az átnedvesedett hallójárat előbb sérül, könnyeben vonz be gombás fertőzéseket, baktériumokat. A külsőfül gyulladásával járhat láz, rossz közérzet és halláscsökkenés is. A problémát általában fülcseppel kezelik, amelyet gyulladáscsökkentő céllal ír fel az orvos. Emellett előfordulhat, hogy antibiotikum szükséges: míg a gyógyulás nem történik meg a fürdés, úszás kerülendő.

Idegen tárgy a fülben

Kisgyerekeknél előfordul, hogy nemcsak az orrlyukakba, de a hallójáratokba is dugdosnak apró játékokat, tárgyakat. Ezek akár élesek is lehetnek, és felsérthetik a hallójárat bőrfelületét. Amennyiben gyermekünk bármilyen idegen tárgyat helyezett a fülébe, mindenképp keressünk fül-orr-gégészt, aki megfelelő szakértelemmel tudta eltávolítani azt, illetve ellenőrizni, hogy milyen módon sérült a fül belső része, és miképpen orvosolható.

Középfülgyulladás

A középfülgyulladás a külsőfül problémájához hasonlóan nagy fájdalommal, lázzal járhat. Okozhatja vírusfertőzés, de akár az allergia miatt fennálló folytonos nátha, sőt gyermekkori reflux is. A folyamatosan áramló savó ugyanis feljuthat a fülbe és nyomást gyakorolhat a hallójáratokra. A probléma esetén fülcsepp, többségében antibiotikum segíti a gyógyulást, ha pedig ez megtörténik, a fül-orr -gégész nemcsak a fül állapotát, de a hallás minőségét is ellenőrzi majd a gyermeknél.

Aggodalom? Csak egészséges szintig!

A fülfájás igazán kellemetlen és ijesztő lehet, főleg egy rémült, álmából zaklatottan ébredő kisgyerek esetében, aki nem érti, mi a kínzó fájdalom valódi oka. Szülőként nem érdemes azonban megijedni: nyugtassuk meg a kicsit, adjunk neki mindenképp fájdalomcsillapítót, és járjunk el a legnagyobb figyelemmel. Keressünk gyermekorvost, fül-orr-gégészt, és vele konzultálva alkalmazzuk mind a fülcseppeket, mind az esetleges otthoni fülmelegítést.

A fülfájás a legtöbb esetben valóban szakorvost kíván, hiszen gyorsan és erősen növekszik a fájdalom, ha a beteg nem kap megfelelő kezelést. Legyünk hát figyelemmel a jelekre, és adjuk meg a segítséget a gyermekünknek, hogy minél előbb jó közérzettel, egészségesen élhesse a hétköznapokat.