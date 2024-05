A DVSC első csapata 2014. április 26-án búcsúzott el az Oláh Gábor utcai létesítménytől, a szurkolók nem skandálták többé a „hol a stadion?” rigmust. A Loki egy évtizede, májusban egy hatalmas megnyitó-show után tette át székhelyét a Nagyerdei Stadionba, ahol aztán a hetedik bajnoki címét is ünnepelhette. A pályán tíz év alatt több mint 230 mérkőzést rendeztek, ebben a cikkben tíz olyan győzelmet idéztünk fel, amit a futball-fanatikusok bizonyára a mai napig emlegetnek. Szó, mi szó, rendkívül nehéz kiválasztani a tíz legfeledhetetlenebb sikert, de a Haon megpróbálta.

A DVSC 2015-ben 9-2-re kiütötte a Skonto Riga FC-t a Nagyerdei Stadionban

Forrás: NS-archív

1. A stadionavató: DVSC-Újpest 3-1

Mint azt már felidéztük, a Loki 2014. május 10-ei bajnoki meccsére roppant nehéz volt bejutni, hiszen a valamivel több mint 20 ezer jegyet a szurkolók pillanatok alatt elkapkodták. Szigorúan mindenki csak arra a helyre ülhetett, ami a tiketten fel volt tüntetve, hiszen kissé túlozva egy gombostűt nem lehetett leejteni, annyian voltak a létesítményben.

Kulcsár Tamás szerezte a Nagyerdei Stadion első gólját

Forrás: NS-archív

Mivel még senki sem tudta a járást, még inkább izgalmassá tette az egészet, hogy – a még ma is ugyanúgy tündöklő, – modern stadiont mindenki kívülről-belülről meg akarta ismerni, az akkor legmodernebbnek számító iPhone 5S-es telefonnal is rengeteg fotót készítettek. A B-középnek köszönhetően pedig a hangulat a tetőfokára hágott, mikor a Kondás Elemér irányította Novakovics – Mészáros, Máté, Brkovics, Korhut – Mihelic, Zsidai, Szakály, Bódi – Kulcsár, Sidibe összeállítású kezdőcsapat kilépett a gyepre. Itt még a pázsit is zöldebbnek tűnt, a profi körülmények pedig mindenkit felcsigáztak, vajon mire viszi a csapat később.

Kulcsár Tamás történelmi találata után ugyan az újpestiek egyenlítettek, de a DVSC a második félidő első percében egy öngóllal ismét vezetett, a csereként beálló Vadnao Dániel pedig feltette az i-re a pontot. Ennek így kellett lennie, egy ilyen fantasztikus stadionavatón el se lehetett volna képzelni, hogy ne a debreceni gárda nyerjen.

2. A Bajnokok Ligája-selejtező: DVSC-BATE Borisov 1-0

Az előző évek sikerei után Debrecenben már mindenki a BL- vagy az EL-csoportkörben szerette volna látni a DVSC-t. A csapat NB I.-es aranyérmesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt, a Cliftonville elleni oda-visszavágós csatát pedig sikerrel vette, majd jött a jóval erősebb falatnak ígérkező fehérorosz BATE Borisov. A párharc első felvonását 2014. július 29-én a Nagyerdei Stadionban rendezték, és bár nem volt telt ház, körülbelül 15 ezren szorítottak a piros-fehéreknek. A Novakovics–Jovanovics, Mészáros, Máté, Korhut – Mihelic, Zsidai, Varga, Szakály – Volas, Sidibe összeállítású Loki pedig rendkívül jól állta a sarat, a sárga mezesek dolgát rendesen megnehezítették.

Sőt, az 56. percben egy szöglet után Ibrahima Sidibét buktatták, majd a sértett a büntetőt magabiztosan értékesítette – a bal alsóba célzott védhetetlenül, – ami után felrobbant a hangorkántól a létesítmény. A gól után még inkább elhitte mindenki, hogy meglehet az újabb továbbjutás. Bizakodásra adott okot, hogy a cívisvárosiaknak voltak helyzeteik, valamint a védelem stabil volt. Kissé szenvedős volt, de akkor fantasztikus érzés volt minden magyar sportszerető számára, hogy meglett az előny.

Ibrahima Sidibe volt a BATE elleni hős

Forrás: NS-archív

Egy héttel később a visszavágón pedig Sidibe egy újabb tizenegyest lőtt be... Csakhogy Selim Bouadlát a 38. percben kiállította a svéd játékvezető, amely után totálisan megváltozott a játék képe, a BATE zárkózott, majd 90+4. percben szerzett góljával a fehérorosz gárda ment tovább a play-off körbe. Éppen ezért még közel tíz év távlatában is rendívül fájó visszagondolni erre a párharcra, aztán a még erősebb Young Boys elleni EL-csoportkörért vívott ütközet sem a debreceniek szája íze szerint alakult (0–0, majd 1–3), így a Loki a 2014/2015-ös idényben a bajnokságra és a Magyar Kupára koncentrálhatott.

3. A keleti rangadó: DVSC-Nyíregyháza 5-0

Bármely helyet foglalja el a Loki vagy a Szpari, a felek egymás elleni meccse már csak a két szurkolói tábor ellentéte miatt is nagy presztízzsel bír. A DVSC 2014. november 30-án a Verpecz – Lázár, Máté, Brokovic, Korhut – Jovanovic, Varga J., Mihelic, Bouadla – Sidibe, Tisza összeállítású kezdőcsapattal állt fel az akkor 16 csapatos bajnokságban középmezőnybe tartozó Nyíregyháza ellen. Sidibe góljával és Tisza Tibor duplájával a szünetben már 3–0-ra vezetett a Debrecen, és mivel Vad II. István játékvezető a második félidőben a vendégek két futballistáját is kiállította, így megsemmisítés lett a vége. Sidibe ismét betalált, a végén tizenegyesből pedig Szakály Péter is megzörgette a hálót. Érdekesség, hogy ezt a találkozót 3000 főnél is kevesebben látták a helyszínen, aki lemaradt, az azóta bánhatja…

Öt góllal szórta meg a DVSC a Nyíregyházát, hazai tájon nagy volt az öröm

Forrás: NS-archív

A felek azóta ugyan a Nagyerdei Stadionban barátságos meccsen, valamint az NB II.-ben is találkoztak, de az élvonalban nem mérték össze a tudásuk. Azonban mivel a másodosztály idei bajnoka a Nyíregyháza lett, így jövőre már biztosan játszanak egymással – remélhetőleg azon a rangadón már több szurkoló lesz jelen.

4. A válogatott mérkőzés: Magyarország-Litvánia 4-0

A magyar labdarúgó-válogatott 2014-ben a dánokkal a Nagyerdőn egy barátságos mérkőzésen 2–2-es döntetlent játszott. A nemzeti csapat 2015. június 5-én visszatért Debrecenbe, hogy egy újabb felkészülési meccsen Litvániával mérje össze erejét. Manapság a jegyeket órák alatt elkapkodják a jegyeket Szoboszlai Dominikék találkozóira, azonban ez nem volt mindig így, hiszen akkor körülbelül 6 ezer fő jelent meg a stadionban.

Dzsudzsák Balázs Litvánia ellen jól játszott

Forrás: NS-archív

A Dibusz – Szolnoki, Fiola, Lang, Forró – Stieber, Simon, Tőzsér, Dzsudzsák – Nikolics, Priskin összeállítású csapat pedig oktatta a baltiakat, akik nem igazán tudtak helyzeteket kialakítani. Már csak a borzasztóan nagy hőség miatt sem volt túl magas az iram, de Stieber, Dzsudzsák, Priskin, majd Nikolics is betalált, és még az első félidőben eldőlt a találkozó.

Utána már újabb gól nem is született, de ez a debreceniek számára mindenképpen egy emlékezetes gyakorlás volt. Akkor Dzsudzsák Balázs még nem is sejtette, hogy tíz esztendő elteltével a DVSC csapatkapitányaként hétről hétre ebben a létesítményben hajt majd a győzelemért. Azóta pedig a válogatott nem is játszott a cívisvárosban, de ez június 8.-án megszakad, ugyanis a a meggypiros mezesek Izrael ellen lépnek pályára a foci Eb előtt.

Érdekesség, hogy a Nagyerdei Stadionban már más válogatottak is pályára léptek, a legerősebb csapat, amit láthatott a közönség, Portugália volt. Noha Cristiano Ronaldo nem látogatott Debrecenbe, de nagy sztárokkal így is találkozhattunk. A jelenleg Ral Sociedadban játszó André Silva, a sokáig az FC Portoban futballozó, jelenleg az en-Naszr csapatában levezető Otávio, valamint a Manchester United vezére, Bruno Fernandes is szerzett gólt a katariak ellen 2021. szeptember 4-én.

Nem mindennapi pillanat: Portugália válogatottja a Nagyerdei Stadionban

Forrás: Napló-archív

Katar–Portugália 1–3 (0–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 14 000 néző. Vezette: Bogár G.

Portugália: A. Lopes – Semedo, Danilo Pereira, D. Duarte, Nuno Mendes (R. Guerreiro, 81.) – R. Neves (Rúben Dias, 68.), Joao Moutinho (Bruno Fernandes, 59.), Joao Mário (Trinacao, 68.) – G. Guedes (Rafa Silva, 81.), André Silva (Diogo Jota, 59.), Otávio. Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: Abdelkarim Hasszan (61.), ill. André Silva (23.), Otávio (25.), Bruno Fernandes (88. – 11-esből)

Kiállítva: Barsam (43.), Kuki (87.)

5. Gólfesztivál az EL-selejtezőn a Campus Fesztivál közben: DVSC-Skonto 9-2

A Nagyerdei Stadionban 2015. július 23-án 11 gólt látott közel 9 ezer érdeklődő néző. Futballszieszta volt ez a javából, ezen a meccsen minden magyar szurkoló jól érezte magát, ennyi találatot pedig azóta sem láttunk a Nagyerdei Stadionban egy mérkőzésen. Pedig az Európa Liga-selejtezőt nem kezdte jól a Loki, mivel Lettországban a Skonto Riga FC-vel 2–2-es döntetlent játszott, de a csapat a visszavágóra úgy felpörgött, hogy akkora ordibálás hangzott ki a stadionból, hogy az akkor zajló Campus Fesztivál koncertjeit is megzavarhatták. Nem hittünk a szemünknek, a Verpecz – Jovanovic, Brokovic, Mészáros, Korhut – Bódi, Varga, Szakály – Tisza, Balogh N., Sidibe összeállítású csapat álomszerűen, gyakorlatilag hiba nélkül futballozott.

Kondás Elemér többször is büszke lehetett a csapára

Fotó: Földi D. Attila / Forrás: NS-archív

Tisza Tibor és Balogh Norbert gólja után már a 12. percben 2–0-t mutatott az eredményjelző, pedig sokan még csak akkor vagy csak azután jutottak be a stadionba. Az első játékrészben még megtekinthettük Sidibe duplázását, de közvetlenül a szünet előtt még Tisza Tibor is bevette újra a kaput.

A Campus Fesztiválról a második félidőben is özönlöttek be az emberek, mindenki látni akarta az azóta is történelminek számító sikert. Az EL-selejtező gólfesztivállá vált, Szakály Péter és Bódi Ádám is eredményes volt, és bár a vendégek utána kétszer is beköszöntek Verpecz István kapujába, a lokista Geoffrey Castillion beállította a 9–2-es végeredményt. A 70. perc után már nem túl sok esemény történt a pályán, igaz, még az orosz bíró felmutatott egy piros lapot az egyik lett játékosnak.

6. Kitömte a Loki az ősi riválist: DVSC-Békéscsaba 7-0

2015. október 17-én csupán valamivel több mint 2 ezren mentek ki a Nagyerdei Stadionba, ekkor a DVSC a kiesés elől menekülő, ősi riválisnak számító Békéscsabát fogadta a bajnokságban. A Debrecen a Radosevics – Mészáros, Máté, Brkovic, Korhut – Varga J., Zsidai – Tisza, Sidibe, Balogh N., Kulcsár kezdőcsapattal állt fel. A mérkőzés elején nagy volt a küzdelem a pályán, a félidőben a piros-fehérek Kulcsár Tamás góljával csak 1–0-ra vezettek. Azonban a második félidőben beindult az ipar, sorban jöttek a szebbnél szebb megoldások, Sidibe, Balogh és Tisza is betalált, Kulcsár ismét megzörgette a hálót. A higgadtságáról nem éppen híres Vaskó Tamást pedig kiállította Szilasi Szabolcs játékvezető, utána pedig Zsidai László is eredményes volt, a Kondás Elemér által csereként pályára küldött Jovanovic pedig beállította a 7–0-ás végeredményt. A DVSC azóta egy csapatot sem tudott így kiütni… Azóta a csapatok élvonalbeli meccset nem játszottak egymás ellen a Nagyerdeiben, a lilák ráadásul azóta már az NB III.-ban tengődnek.

7. A világtörténelmi jelentőségő DVSC-Ferencváros 2-1-es meccs

Debrecenben a Fradi elleni rangadó általában minden szurkolót vonz, 2019. február 16-án a csípős hideg ellenére több mint hét ezer fő volt kíváncsi az NB I.-es mérkőzésre. Mint később megtudtuk, ez a találkozó – és persze Zsóri Dániel – beírta magát a világtörténelembe. Herczeg András a Nagy S. - Kusnyir, Szatmári, Pávkovics, Fernczi – Tőzsér, Haris, Varga K., Bódi – Szécsi, Avdijaj kezdőcsapatot küldte a pályára. A lokisták szemében végig nagy tűz égett, azonban Lasha Dvali góljával a 83. percig a Fradi vezetett. Azonban az akkori csapatkapitány, Tőzsér Dániel a DVSC javára megítélt büntetőt magabiztos lábbal értékesítette, a szurkolók pedig belehajszolták a csapatot a győzelembe.

A híres ollózós gól előtti pillanat

Forrás: NS-archív

Azt már bizonyára mindenki látta, hogy a 90+3. percben a csereként beálló Zsóri Dániel mekkora ollózós gólt lőtt, amellyel 2–1-re nyert a Vasutas. Örök emlék nem csak a világon az év góljáért Puskás-díjat elnyerő játékosnak, hanem azoknak a szurkolóknak is, akik élőben követték az eseményeket.

8. A bronzéremért vívott meccsek: DVSC-Paks 4-1 és DVSC-Újpest 2-0

A debreceni csapat úgy lépett pályára 2019. május 19-én, hogyha nyer a Paks ellen, biztosan bronzérmes lesz az NB I.-ben. Akkor a Kosicky – Bényei B., Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Bódi, Haris, Tőzsér, Varga K. – Szécsi, Zsóri összeállítású csapat esélyt sem hagyott ellenfelének, és gyakorlatilag még az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. A végén Tőzsér egy büntetőből szerzett góllal adta meg a kegyelemdöfést, a Loki 4–1-re nyert, és mindenki folytatta az ünneplést a „soha véget nem érő” éjszakában. A diszkókban, bárokban is a piros-fehér szín volt a trendi, és hetekig arról beszélt mindenki a cívisvárosban, hogy a gárda kezd visszatérni a helyes útra… aztán következő évben az élvonalból való kiesés mindenkit hátba döfött...

2023. május 27-én is hasonló volt a képlet: amennyiben Szrdjan Blagojevics együttese legyőzi az Újpestet, bronzérmes lesz. 14 ezren gyűltek össze, hatalmas volt a Nagyerdeiben a hangzavar, a B-közép is emlékezetes koreográfiával készült. Akkor a Megyeri – Kusnyir, Dreskovics, Romancsuk, Ferenczi – Lagator, Loncsar – Varga K., Manrique, Bódi – Dorian Babunski kezdőcsapatnak szurkolhattak a hazai fanatikusok. A lilák alig tudtak helyzeteket kialakítani, Lagator és Manrique góljával a DVSC 2–0-ra diadalmaskodott. A meccs után sokan magukhoz vették a frissítő italokat, sokan fellélegeztek, hogy a Loki kijött az újabb hullámvölgyből. Aztán pedig jött az EKL-selejtező, amelyben ugyan nem láthattunk klasszikus értelemben vett hazai győzelmet (az Alashkert ellen tizenegyesekkel jutott tovább a piros-fehér alakulat), de az újabb nemzetközi meccsek is emlékezetesek voltak.

9. Az NB II.-es bajnoki cím: DVSC-Haladás 4-2

A Loki a másodosztályban ugyan sokszor nem brillírozott, de gyakran hozta a kötelezőt, így a végén a bajnoki elsőségért és a feljutásért küzdhetett. Azonban volt még két kihívó: a Vasas és a Gyirmót, így az utolsó fordulóban nyílt maradt a csata az első két, feljutást jelentő helyért. A Huszi Szabolcs-Toldi Gábor irányította alakulat az utolsó játéknapon a Haladással találkozott a Nagyerdei Stadionban. A Lokomotív akkor a Kosicky – Bévárdi,Kinyik, Korhut, Ferenczi – Dzsudzsák, Varga J., Szécsi, Baráth P., Bódi – Bárány összeállításban kezdett.

Örömmámor a Nagyerdei Stadionban: visszajutott a Loki az élvonalba

Forrás: NS-archív

Már 3–0-ra vezetett a DVSC, azonban a Haladás az első félidő végén és a második játékrész elején azonban két gólt is talált, így ismét izgulnia kellett a debreceni-szurkolóknak. Baráth Péter azonban a végén gondoskodott róla, hogy ne kelljen az utolsó percig összeszorított fogakkal nézni a hazai fanatikusoknak a meccset. A lelátón 6400-an voltak jelen, a bajnokavatás pedig igen emlékezetesre sikeredett.

10. Közönségszórakoztatás a Budapest Honvéd ellen: DVSC-Budapest Honvéd 5-3, majd 4-3

2021. november 6-án a megbízott vezetőedző, Jeremiás Gergő irányította a Lokit, amely igencsak hullámzó teljesítményt nyújtott. A Gróf – Bévárdi, Nikolics, Deslandes, Korhut – Bódi, Varga J., Baráth, Dzsudzsák, Ferenczi – Sós összeállítású csapat borzasztóan kezdett, de a hátrányt az 59. percre ledolgozta (akkor 3–3 volt az állás). Ekkor pedig valami megváltozott, és a debreceniek 5–3-ra diadalmaskodtak.

A fordulatokból Szrdjan Balgojevics első találkozóján sem volt hiány. A Gróf – Bévárdi, Deslandes, Lagator, Ferenczi – Varga J., Baráth – Szécsi, Dzsudzsák, Bódi – Babunski összaállítású alakulat remekül kezdett, a 48. percben pedig simán, 4–0-ra vezetett. Aztán a DVSC annyira belekényelmesedett az eredménybe, hogy a kispestiek egyre csap zárkóztak, a 72. percben 4–3 volt az állás. Azonban már nem történt változás, így megúszta a Loki.