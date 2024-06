A főnök pénze is a kaszinóban maradt

Itt vette át a szót a GA másik tagja, nevezzük Zoltánnak. Őt 15 éves korában „rabolta el” a sportfogadás világa. Ugyan kiskorú volt, de tudta, hol adhatja fel illegálisan szelvényeit. Teljesen normálisnak tűnt számára, hogy az osztálytársaival meglátogatnak egy-egy lottózót, ám végül naponta többször is visszament, lopott a szüleitől, hogy újra játszhasson. – Emlékszem, már a játékszenvedélyem előtt is loptam a szüleimtől. Úgy éreztem, amit szeretnék, azt meg kell kapnom. Akkor teljesedett ki a függőségem, amikor már legálisan hozzáfértem mindenhez. 18 éves korom után én is be tudtam menni a kaszinókba, regisztrálhattam a fogadási oldalakra, online kaszinókba. Majd elkerültem Budapestre, és az albérletre, egyetemi életre kapott pénzem is eljátszottam. Elkezdtem dolgozni, azt is eljátszottam, így egyre többször kellett a szüleimtől kérnem. Egyetem után teljes állásban helyezkedtem el, összeköltöztem a barátnőmmel, és a közös kasszából is elkezdtem sikkasztani. Egyre több és több kellett, és amikor már a hazugságok is elfogytak, akkor elmondtam a barátnőmnek, aki idő közben a feleségem lett, hogy szerencsejátékra költöttem a pénzt – foglalta össze a harmincas évei elején járó Zoltán röviden az elmúlt éveket. Megbeszélték, hogy egy hónapban csak bizonyos összeget játszhat el, de rendre az első nap elment. Újból és újból hazudott, mert nem bírta ki, hogy 29 napig ne játsszon.

Tudták, hogy segítséget kell kérniük, így elmentek párterápiára, onnan elküldték addiktológiai szakemberhez, majd évekkel később elment az első GA-gyűlésre.

Azt mondtam, ezek az emberek nagyon betegek, én egyáltalán nem vagyok idevaló. Úgyhogy a következő alkalomra vissza se mentem. Alkudoztam tovább a terapeutámmal, hogy nekem erre nincs szükségem, eljövök hozzá heti egyszer, megbeszéljük, hogy vagyok, aztán megy tovább az élet. De egyre jobban elharapódzódtak a dolgok. Pszichológushoz is jártam, azt is végighazudtam. Végül eljutottam odáig, hogy a főnökömnek szánt pénzt is eljátszottam. Több millió forintot kaptam kézhez, úgy gondoltam, gyorsan csinálok magamnak egy kis pluszt, és csak utána adom oda a főnökömnek. Gondolhatjátok... egy részét eljátszottam, utána megpróbáltam visszanyerni, és egy idő után rádöbbentem, ezt már nem bírom. Felhívtam az édesapámat, aki kimentett. A főnököm soha nem tudta meg, mi történt, pár nap múlva átadtam neki a teljes összeget

– sorolta.