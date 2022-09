Egyre népszerűbb és egyre jobban elérhetők szinte mindenki (és sajnos a gyerekek számára is) a szerencsejátékok különböző formái. A komolyabb munka befektetése nélkül, könnyen szerezhető pénz csábításának, az ezt kísérő izgalomnak kevesen tudnak ellenállni. A problémák viszont akkor kezdődhetnek, amikor már nem csak játék a szerencsejáték. A szenvedélybetegségek ezen formájának jellemzőit Berényi András klinikai addiktológiai szakpszichológus családterapeutával, a Debreceni Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjével jártuk körbe.

– A függőségnek, vagy idegen szóval addikciónak többféle meghatározása is elfogadott. Az addikciónak olyan berögzült viselkedést tekintünk, ami a függő egyén közvetlen környezetében konfliktusokat és problémákat okoz – ismertette a szakember. Mint kifejtette, nem az a lényeg, hogy valaki mennyi időt tölt szerencsejátékkal, hanem ha már a közvetlen környezete visszajelzi-e ennek a problémának a meglétét. Hiányzik a betegségtudat, tehát a függő nem érzékeli, hogy a szenvedélye problémás, de a környezete igen.

– A feszültség, szorongás oldása egyik oka lehet annak, hogy valaki függővé váljon – mutatott rá dr. Berényi András

Forrás: Napló-archív

– A függőségeknek két nagyobb csoportját különböztetjük meg. Vannak a szerektől való függőségek, és vannak a viselkedésfüggőségek. A szerencsejáték ez utóbbiak közé tartozik, ami nem testi, hanem szellemi, lelki függést alakít ki. Az amerikai szakirodalom szerint a világ népességének 2–5 százaléka szenved ilyen betegségben – magyarázta a szakpszichológus.

A betegség kialakulásának négy fázisa van. Az első a nyerő fázis, amikor valaki azt érzékeli, hogy sikeres, ezzel pénzt tud keresni. A második a veszteség, amikor a jó széria megszakad, de abban bízik, hogy a rossz is egyszer véget ér, ezért folytatja a játékot. A harmadik a kétségbeesettség, ami már problémákat okoz anyagilag és a társadalmi kapcsolatokban is. A negyedik a beletörődés fázisa, amikor a függőt már nem érdekli, hogy nyer vagy veszít, csak ebbe a világba akar menekülni a mindennapi problémák elől.

– A kaszinók helyiségein például nincsennek ablakok, hogy az egyének ne érzékeljék az idő múlását, a külső világban történteket. – A feszültség, szorongás oldása egyik oka lehet annak, hogy valaki függővé váljon. Ha nyerünk, azért jutalom jár és jó érzéssel tölt el bennünket. A függő később ezt az élményt keresi és menekül ebbe a világba a hétköznapok problémái elől a nagy nyeremény reményében, amitől azt várja, hogy majd megváltoztatja az életét – fogalmazott a szakember.

Ez is egy betegség, vannak tünetei

A szerencsejáték-függőség is betegség, így ennek is van egy nemzetközileg, a szakemberek által elfogadott tünetegyüttese. Ha ezek a tünetek hosszabb ideig, például egy évig fennállnak, akkor mondható, hogy a játékos beteg. Berényi András rámutatott: több tényező is hozzájárulhat a függőség kialakulásához. Az egyik ilyen, amikor a szerencsejátékos egyre többet foglalkozik vele, gondol rá és alig várja, hogy újra játszhasson.

– A másik veszély, amikor a veszteség fázisába kerül, és az elvesztett összeget mindenáron vissza akarja szerezni a játékkal vagy egészen mással, például a gyerekei tanulmányaira szánt pénzzel, a család megtakarításával, az albérlet árával. Ez vezet az egzisztenciális lecsúszáshoz – magyarázta. Ezzel együtt jár és ebből következik a hangulatingadozás, a lehangoltság, a depresszív állapot kialakulása. Feszültség és konfliktus alakul ki a környezetével is. Ezt a helyzetet negatívan befolyásolhatja az uzsorásoktól kapott pénzösszeg, amivel még nagyobb adósságba sodorja önmagát a szerencsejáték-függő.

Komplex terápia rá a jó megoldás

– Önmagától ez a függőség nem oldódik meg, ez segítséget igényel, főleg, ha valaki már a negyedik fázisban van. Vannak szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, egészségügyi és civil szervezetek), akikhez fordulhatnak segítségért a függők. Ugyanakkor jelen van Debrecenben is az Anonim Szerencsejátékosok (GA) önsegítő csoportjai is – hívta fel a figyelmet Berényi András. Komplex terápiával, pszichoterápiával, gyógyszerekkel, egyéni és csoportos beszélgetésekkel és a család, sorstársak bevonásával kezelik ezt a függőséget. – Meg kell találni azt a pontot, ahol az egyén élete krízisbe került dolgok elcsúsztak és erősíteni kell, hogy hogyan lehet elkezdeni a felépülést. Erősíteni kell abban is, hogy a szerencsejátékból adódó problémákat nem a szerencsejáték oldja meg. Aki elvesztette a kontrollt, annak a gyógyulás után nem szabad semmilyen formában újra kezdeni a játékot, még kis mértékben sem – hangsúlyozta Berényi András. – Ez utóbbi nem egyszerű feladat, mivel egyre több az online játék jelenik meg, amely a kiskorúak számára is elérhetővé teszi a szerencsejátékokat, amely hozzájárul, hogy a fiatalok körében is jelentkezik a függőség problémája.

Bekecs Sándor