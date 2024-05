Napra pontosan 10 éve, 2014. május 10-én játszotta első mérkőzését a DVSC labdarúgócsapata az újonnan átadott Nagyerdei Stadionban. Ennek kapcsán a Haon felidézte, hogy a Loki háza táján mi történt egy évtizede, a Hajdú-bihari Napló pedig hogyan írt a történtekről.

A Nagyerdei Stadion első meccsén telt ház fogadta a csapatokat

Búcsú a Magyar Kupától

Csalódást keltő eredményt hozott a debreceniek számára a május 7-ei DVTK–DVSC-TEVA Magyar Kupa-elődöntő visszavágója, ugyanis az első meccs 4–2-es hajdúsági sikere után Diósgyőrben 2–0-ra nyertek a házigazdák és idegenben rúgott gólokkal ők jutottak a sorozat fináléjába – számolt be róla a Hajdú-bihari Napló.

A Diósgyőr elleni MK-meccs elejétől a Loki kapuját védő, de a 33. percben kiállított Verpecz István érezhetően mély szomorúsággal a hangjában fogalmazta meg a gondolatait. – Egyértelmű, hogy az első húsz perc okozta a vesztünket. Két bekapott gól után jött a kiállítás, ami végképp nagyon bosszant... Igyekeztem kitérni a támadó útjából, de volt köztünk kontaktus, a srác pedig eljátszotta a nagy halált. Először azt hittem, ő kap sárgát színészkedésért, de nekem mutatta fel a játékvezető a piros lapot. Egyébként furcsa felfogásban vezette a mérkőzést Iványi, de ennek ellenére nem lett volna szabad kiesnünk. Sajnáljuk az elbukott elődöntőt, de nem tehetünk mást, tovább kell lépnünk és a következő, Újpest elleni derbire kell koncentrálnunk. Nem tekintünk messzebbre, nem számolgatunk, hanem mindent elkövetünk azért, hogy legyőzzük az újpestieket – mondtaa DVSC-t tíz szezonon át szolgáló, később a Paksban és Balmazújvároson is megforduló, napjainkban pedig a Szombathelyi Haladást segítő hálóőr.

A történelmi meccs felvezetője a Naplóban

Már nagyon várták a debreceniek

A DVSC 2014. április 26-án a Kecskemét ellen egy gálának is beillő, ötgólos sikerrel búcsúzott egykori sikerei helyszínétől, az Oláh Gábor utcai stadiontól. A megújult Nagyerdei Stadiont május 1-jén avatták fel, kilenc nappal később a labdarúgócsapat is bemutatkozott a szentélyben.

Talán ez volt minden idők legjobban várt DVSC–Újpest meccse. A debreceni játékosok úgy léptek pályára, hogy a legutóbbi 13 hazai pályán vívott mérkőzésén veretlenek maradtak az OTP Bank Ligában, a jó szériát pedig az új otthonukban folytathatták volna. Ráadásul a találkozó tétje az első hely megtartása is volt.

A mérkőzés előtt a Loki kiváló középpályása Szakály Péter nyilatkozott a Naplónak. – Hiba lenne, ha ellenfelünk legutóbbi bajnoki találkozójából indulnánk ki, már csak azért is, mert az Újpest évek óta a mumusunknak tekinthető, rendre nyögvenyelős derbiket vívunk velük. Bízunk benne, ez a tendencia most megtörik, hazai pályán, pláne az első összecsapásunkon az új arénánkban csakis a győzelem lehet a célunk. Extra motivációt ad számunkra a ránk váró miliő, ami persze a riválisunkat is spannolhatja. Felszabadult játékra lesz tőlünk szükség, nem szabad majd teret engednünk Kabát Petiéknek.

Bár nem a cívisvárosban születtem, de már félig debreceninek érzem magam, alig várom, hogy húszezer drukker előtt futhassak ki a zöld gyepre, rajtunk a sor, hogy szédületes arénánkban történelmet írjunk

– hangoztatta Szakály Péter.

A DVSC bemutatkozott új otthonában, a Nagyerdei Stadionban

A fél város megbolydult, s az új Nagyerdei Stadionba sietett egy magyar bajnoki mérkőzésre, ilyenre évtizedek óta nem volt példa. Az arénában aztán olyan hangulat várta a csapatokat, amilyet nem mindennap tapasztalnak meg a labdarúgók: zászlóerdő és hangorkán közepette vonulhattak be a mérkőző felek – állt a Napló hasábjain.

Meccstudósítás a Naplóban

Az új létesítményben az első gólt Kulcsár Tamás szerezte, amely után a hazai lelátón mindenki talpon állva szurkolt. Bár a lilák még az első félidőben egyenlítettek, a második félidő elején a Vasutas ismét előnybe került, a végén pedig Vadnai Dániel egy bombagóllal tette fel a pontot az i-re. Aki jegyet tudott szerezni arra a meccsre, az minden bizonnyal nem bánta meg, az ünnep a Loki győzelmével vált teljessé. Hatalmas vastaps szólt, hidegrázós pillanatok voltak ezek, a DVSC drukkerei még órákkal a meccs után is a stadiont csodálták.

A tények Labdarúgó NB I., 28. forduló DVSC-TEVA–Újpest 3–1 (1–1) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 20 000 néző. Vezette: Erdős (Bozó, Király) DVSC: Novakovics – Mészáros, Máté, Brkovics, Korhut – Mihelic (Vadnai 54.), Zsidai, Szakály, Bódi (Bouadla 74.) – Kulcsár (Seydi 87.), Sidibe. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Novakovics – Mészáros, Máté, Brkovics, Korhut – Mihelic (Vadnai 54.), Zsidai, Szakály, Bódi (Bouadla 74.) – Kulcsár (Seydi 87.), Sidibe. Kondás Elemér. Újpest: Dimitrovics – Ngawa, Litauszki, Juanan, Anton – Proesmans (Szatniszavljevics 70.), Balogh B. – Tshibuabua (Simon 60.), Vasziljevics, Szuljics – Kabát. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Dimitrovics – Ngawa, Litauszki, Juanan, Anton – Proesmans (Szatniszavljevics 70.), Balogh B. – Tshibuabua (Simon 60.), Vasziljevics, Szuljics – Kabát. Nebojsa Vignjevics. Gól: 1–0 Kulcsár (27.), 1–1 Vasziljevics (37.), 2–1 Anton (öngól, 46.), 3–1 Vadnai (85.).

1–0 Kulcsár (27.), 1–1 Vasziljevics (37.), 2–1 Anton (öngól, 46.), 3–1 Vadnai (85.). Sárga lap: Mészáros (24.), illetve Ngawa (36.).

A DVSC-Teva játékosainak ünneplése

A DVSC akkori vezetőedzője, Kondás Elemér az új Nagyerdei Stadion első meccse után kiemelte, külön öröm számukra, hogy egy jól futballozó Újpestet győztek le. – Nagy volt az elvárás a mérkőzéssel kapcsolatban, szerettünk volna győzelemmel nyitni. Ez a csodálatos hangulat segített, hogy megszerezzük a három pontot – fogalmazott a mester.

A debreceni Lokomotív aztán tovább robogott, később pedig a hetedik bajnoki címét zsebelte be...

A stadionavató után a Napló címlapja

Van, ami örök

Azóta sok minden változott, 16 helyett már csak 12 együttes verseng egymással az NB I.-ben. A csapatoknak három helyett már öt cserelehetőségük van, de többek között a videóbíró is megjelent. A DVSC-nél a stadionavató óta a tulajdonosi szerkezet és a csapat is többször átalakult, viszont van, ami maradt: a Loki-szeretet.