Két vereséggel kezdte a Ferencváros elleni playoffot a DEAC Erste Ligás jégkorongcsapata. Mindkét összecsapást a fővárosiak jegén rendezték, a múlt pénteki első találkozón remekül küzdött Vaszjunyin Artyom együttese, de végül 3–2-re alulmaradt. A szombati, második meccs már jóval simábban alakult, 6–1-re győztek az alapszakaszgyőztes fővárosiak, így az egyik csapat négy győzelméig tartó párharc állása 2–0 az FTC-nek.

Kicsit el voltak bújva

Berta Ákos, a hajdúságiak másodedzője a jegkorongblog.hu oldalon megjelent nyulatkozatában nem titkolta, néhány játékosnak fel kell javulnia, hogy esélyük legyen a folytatásban “Az első harmad eredmény szempontjából ugyan kiegyensúlyozott volt, de túl sok kiállítást szedtünk össze.” – kezdte a második csata értékelését. „Nem igazán érkeztünk meg a meccsbe, és ezt a Fradi a második harmad elején könyörtelenül ki is használta. Péntekről a jó dolgokat nem igazán tudtuk átmenteni, olyan, mintha a fél csapatunk még nem igazán érkezett volna meg a rájátszásba, ami pedig egy teljesen más kávéház. Ha eladjuk a korongot a saját harmadunkban, főleg az alapszakaszgyőztes ellen, akkor ez a vége. De utána sem tudtunk előrelépni, felvillantani valamit, nem sikerült a hiányzók helyére belépni, többet kellett volna vállalni. A második harmadban is egy kicsit el voltunk bújva, a harmadikban meg aztán próbáltuk menteni a menthetőt, hiába. Kettő-nullra vezet összesítésben a Fradi, most sokkal jobbak voltak, megérdemelten volt ekkora különbség. Kicsit magára hagytuk a kapusunkat, aki mellett egy 18 éves játékos nyújtja a legjobb teljesítményt az egész csapatból, ez is egy jelzés, hogy néhány embernek fel kellene ébrednie.

Ez már a rájátszás, aki elbújt az egész szezonban, az most megmutathatja, mit tud, és bízunk benne, hogy meg is tudjuk mutatni hazai pályán, mit tudunk, amivel elnyújtjuk egy kicsit még ezt a szériát.

Bíznunk kell a játékosokban, magunkban. Ez egy ilyen mérkőzés volt, de el kell felejteni, és készülni a keddi meccsre.” – hangsúlyozta Berta Ákos.

A DEAC legközelebb hazai pályán javíthat, mivel a párharc harmadik mérkőzését a Debreceni Jégcsarnokban rendezik kedden 18.30-tól.