„Aki nem tudja, az tanítja” – szól a mondás, ám ez a debreceni sportlövész oktató Fleischer Bernadettre biztosan nem igaz, hiszen egy ilyen sportágban minden milliméter számít, arról nem is beszélve, ha rossz helyre megy egy-egy lövedék, hatalmas gond lehet. Szerencsére nem történt még ilyen a hajdúsági sportolóval, főleg azért sem, mert a baleset megelőzési utasításokat közli elsőként a jövő olimpiai bajnokaival.

A kezdetek

A debreceni szakember immár nyolc esztendeje, hogy elkezdte a sportágat. Kezdetben még sportolóként jelentkezett a Debreceni Lövészsuli Sportegyesülethez, az évek alatt azonban úgy döntött, az edzősködés még inkább érdekli. – Amikor 16 éves lettem, édesapám elvitt a lőtérre, már akkor foglalkoztatott a gondolat, mi lenne, ha ebben helyezkednék el.

Egyébként van sok hölgy kollégám, főleg a szövetségben. Két évig versenyeztem, de 2017-ben elkezdődött a közös munka a Debreceni Egyetemmel. Én 2019-ben kezdtem edzősködni, nyilván tetszett előtte is a szakma, örülök, hogy így alakult.

– Az egyetemistákkal néha nehéz, mert sokan vagyunk, de ez pozitívum, összességében nagyon szeretek nekik órákat tartani – fogalmazott, majd kiemelte: az órák percek alatt be szoktak telni, az egyik legnépszerűbb testnevelés tárgy a hallgatók körében.

Érdemes korán elkezdeni a sportlövészetet

Fleischer Bernadett szerint egy olyan sportágat igyekszik megszerettetni az emberekkel, amelyhez rengeteg fizikai felkészülés és kitartás kell. Legyen szó bármilyen sportról, a szakemberek általában azt tanácsolják, minél korábban kezdjék el a növendékek. Az edző portálunk kérdésére úgy válaszolt, nagyjából 10 éves korban ajánlja a kezdést, de ez nem zárja ki a többi korosztályt sem, hiszen jelenleg is vannak tapasztaltabb versenyzői. – Bármikor el lehet kezdeni, de azért javasoljuk 10 éves kortól, mert akkor már elbírják a puskát.

Felnőttkorban nehezebb, mert folyamatosan van utánpótlás, rengeteg junior kupa vagy korosztályos verseny van. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a generációs különbségek miatt más a napi rutinja az embereknek.

– Amennyiben azt valaki gyerkőcként kezdi, az is benne van, hogy ez lesz a hivatása – folytatta.

Az olimpia nagy motivációs erő

A beszélgetés során az is kiderült, sokan idő előtt abbahagyják a sportlövészetet. Noha Fleischer Bernadett is elmondta, nehéz profi szinten összeegyeztetni a munkával az edzéseket, de nem lehetetlen. Jó ideje már, hogy az olimpián is versenyszám lett a sportág, amely hatalmas motiváció lehet a sportolóknak, de a szakember szerint, rengeteg munka és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki kvótát szerezzen az ötkarikás játékokra. – Fontos leszögezni, elképesztő mennyiségű munka szükséges ahhoz, hogy valaki indulhasson az olimpián. Nagyon lelkesek szoktak lenni a fiatalok, s persze az idősebbek is, de nehéz összeegyeztetni például a munkával. Akár heti 3-4 edzést is szoktunk tartani az elhivatottaknak, de ez a szám is nőhet.

Az olyan sportlövészeknek, akik már ilyen szinten versenyeznek, nagyon komoly konditermi edzései is vannak.

– Az oda vezető úton azonban rengeteget kell dolgozni, így mi is szoktuk javasolni az ilyen tréningeket – mondta.

Senki sem sérült meg