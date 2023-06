A lövészetvezetők között megtalálható Fleischer Bernadett is, akinek a neve bizonyára ismerősen cseng a sportlövészet kedvelői körében. Detti középiskolás évei alatt sorra szállította az érmeket, a honi légpisztolyosok között az egyik legjobbnak számított. Azóta sem hagyott fel kedvelt hobbijával, a versenyzésre az utóbbi időben kevesebb ideje jutott, mégis elképzelhetetlen nélküle a DLSE utánpótlás műhelye, immár maga is okítja a lövészetet, mások mellett ő foglalkozik Benedekkel is.

– A középiskola alatt aktívan versenyeztem, de aztán volt egy pont, mikor elúsztak a dolgok, mentálisan nem voltam rendben. Amikor 2019-ben elmentem a sportorvoshoz, hogy ki tudjam váltani a versenyengedélyt, nem kaptam meg az igazolást. Négy évig így távol maradtam a viadaloktól, de úgy érzem, ez jót tett nekem, tudtam rendezni magamban a dolgokat. Mindezek ellenére az egyesületnél maradtam, hogy úgy mondjam, állandó bútordarab vagyok.

Elvégeztem egy sportszervezői képzést, és elkezdtem az egyetemistákkal foglalkozni. Nagyon élvezem az edzősködést, még az út elején járok, van még hova fejlődnöm, de azon vagyok, hogy egyre jobbá váljak. Idővel én is újra elkezdtem megmérettetésekre járni, két MEFOB-on is elindultam, illetve most készülök Kínába, az Universiadéra. Eljárok erősíteni, mentálisan is trenírozom magam, szakirodalmat olvasok, a lőtéren próbálok minél többet gyakorolni.

Nem helyezésben gondolkodom, másfajta célokat tűztem ki magam elé, amelyeket remélem, sikerül is elérni, próbálom magamból kihozni a maximumot, amit korábban nem sikerült – fogalmazott a Debreceni Egyetem diákja.

Fleischer Bernadett

Forrás: Molnár Péter

Nehezebb, mint hinnénk

Detti a fegyverét is büszkén mutatta meg, egyedi markolatú, a kezéhez passzoló pisztoly már jó ideje kíséri útján. Mikor rákérdeztem, mennyit is „kóstál” egy ilyen „műszer”, leesett az állam, 700 ezer forint körül mozog az ára, de a határ persze a csillagos ég.

Kolléganőnk is kipróbálta, milyen lőni

Forrás: Molnár Péter

És ha már ott voltunk, nem hagyhattuk ki, Molnár Péter fotós kollégám és magam is kipróbáltuk. Egy olimpiai részvételre is alkalmas légpisztolyt kaptunk a kezünkbe, amely nincs egy kiló, azonban így is elég megtartani. Detti lépésről lépésre elmondta, mit hogyan tegyünk: előbb megtöltjük a fegyvert, a töltény feje előre néz, hátul van a szoknyája, felvesszük a helyes beállást, felemeljük a pisztolyt, szépen lassan engedjük lefele, összerendezzük a tüskenézőkét, az ujj a ravaszon, és hadd szóljon.

Nos, nem mondom, hogy őstehetség lennék, de azért sikerült eltalálni a lőtáblát. Elvileg tíz lövésből már leszűrhető, hogy kiben mennyi potenciál rejlik, eddig nem akartam eljutni, meghagytam magam abban a hitben, hogy még akár egyszer lövész is válhat belőlem. Pető László, a Lövészsuli szakosztály-igazgatója, Európa- és világbajnok, olimpikon sportlövő is megerősített, ha úgy gondolom, várnak szeretettel. Óriási élménnyel, és egy pár Sportlövő magazinnal távoztam, amelyeket fellapozva komolyan elgondolkodtam, talán tényleg ez lehet az én sportom.

KSZD