Szerdán Budapesten folytatódnak a rájátszás küzdelmei a DEAC kosárlabdacsapata számára. Az 5-8. helyért rendezett helyosztók keresztjátékában jelenleg 1–0-ra vezet a Budapesti Honvéd, így a 18 órától kezdődő összecsapáson a párharc életben tartásáért játszhatnak Mócsán Bálinték.

Érthetően rengeteget kivett a Zalaegerszeg elleni negyeddöntős búcsú a Debreceni Egyetem kosarasaiból, hiszen amellett, hogy az öt mérkőzésig tartó párharc fizikálisan is felőrölte őket, a vasárnapi Honvéd elleni találkozón egyértelműen látszott, hogy mentálisan sem sikerült még felpörögni.

A 86–62-es hazai vereség után három napja van rendezni a sorokat a cívisvárosiaknak, hiszen szerdán már a Ludovika Arénában folytatódik az egyik fél második sikeréig tartó csata.

Fel tudnak állni a debreceniek

Az első meccs gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt, s amellett, hogy Andjelko Mandics együttesére rá sem lehetett ismerni, az alapszakaszban 8. helyen végző rekordbajnok érdemeit sem lehet elvitatni, akik kemény védekezésükkel és parádés dobóteljesítményükkel könyörtelenül kihasználták a hajdúságiak minden megingását. A piros-fehérek egyébként sem tartoznak az idei kiírásban a DEAC kedvenc ellenfelei közé, hiszen az alapszakaszban is mindkétszer a fővárosiak nyertek. Bár a hazai pálya és az egymás elleni mérleg is a Honvéd mellett szól, nem szabad leírni a Debreceni Egyetem alakulatát sem, akik a szezon során már többször is bizonyították, hogy képesek felállni nagyon nehéz helyzetekből is.