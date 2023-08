A magyar küldöttség is jelen van Csengtuban, ahol 18 sportágban 119 ország közel 10 ezer résztvevője szerepel az Egyetemi Világjátékokon. A honi színeket 12 sportágban 113 sportoló képviseli, köztük a Debreceni Egyetem hat hallgatója. Fleischer Bernadett, a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület versenyzője és oktatója a légpisztoly 60 lövéses versenyszámban képviselte hazánkat. A debreceni sportlövész több éves kihagyás után tért vissza a lőállásba, a versenyrutin hiánya némileg érződött is, nem jutott be a döntőbe, 532 körrel 43 lett. A női 10 méteres légpisztoly csapat tagjaként a kilencedik helyet szerezték meg.

A sportlövők összesített éremversenyében a magyar egyetemisták az 5. helyen végeztek 3 ezüstéremmel.