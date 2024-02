Nagyon remélem, hogy egy olyan meccset játszunk ellenük, mint legutóbb. Bízom benne, hogy most is az utolsó percekig kiélezett lesz az összecsapás. A győriek most ismét abban a helyzetben vannak, mint az első egymás elleni BL-meccsünk előtt, hisz akkor a Mosonmagyaróvár elleni, ezúttal pedig a Bukarestben elszenvedett vereség után szeretnének javítani. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy kettőzött erővel fognak érkezni Debrecenbe. Hiszem, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt, a végjáték pedig bárhogy alakulhat