Ahogyan a civil életben mindenkinek, úgy a sportolóknak is vannak jobb és rosszabb napjaik. Minthogy valamennyiünknek vannak lazább és sűrűbb időszakaik. A DVSC Schaeffler együttesének játékosai és szakmai stábja a 2024-es évben eddig nem túl sokat pihent, és menetrendjük egészen a hónap végéig brutálisan túltelített. Nem könnyű egyszerre több fronton helytállni, emelem kalapom a debreceni lányok előtt, akik a januárban nyolc meccset játszottak, februárban pedig két találkozón vannak túl. Tudom, megterhelő, de számomra ez a profi sport: mikor egy héten nem csak egyszer kell összpontosítani, hanem okosan kell tartalékolni az energiával, és rotálni kell a csapatot. Ilyenkor ugyanis a legösszetettebb feladat megtalálni azt, hogy a gárda mikor teljesíthet jól. Az erőnléten kell fejleszteni, netán mentális segítség szükséges? Azonban azt is érdemes szem előtt tartani, – bármennyire is sokat várunk kedvenceinktől – hogy a kézilabdázók sem gépek, hanem érző emberek.

Úgy gondolom, a Loki a mostani szezonban már azzal szintet lépett, hogy a Bajnokok Ligájában is hétről hétre bizonyíthat. Ugyan érezhető, hogy több játékosnak is még tapasztalatszerzésre van szüksége, ám a mostani erőltetett menettel fejlődhetnek a legtöbbet. Mert hibázni nem szégyen, csak a téves döntésekből tanulni kell! Lehet, hogy a DVSC-nek nem jött ki a lépés a papíron egyébként erősebb Brest Bretagne vagy az Odense ellen a BL-ben, de amit Szilágyi Zoltán alakulata a Bietigheim ellen múlt hétvégén mutatott, az annál káprázatosabb volt! A Győr és az FTC elleni meccs is fogható lett volna, de sajnos eddig idén egyik zöld-fehér csapat ellen nem jött össze a bravúr… Mégis hatalmas potenciál van a Lokiban, amely ha továbbra is úgy teljesít, mint az előző meccseken, biztos vagyok benne, hogy még a mostani szezonban diadalmaskodik a „két magyar óriás” felett. Hatalmas fegyvertény, hogy valamennyi kulcsjátékos jó formában van, az utóbbi találkozókon talán Füzi-Tóvizi és Hámori teljesített összességében a legjobban, de Töpfner, valamint Kácsor is rendre vezérré vált. Petrus is többször jó napot fogott ki, és a kapuban Bartulovics is folyamatosan bizonyítja klasszisát. Vámos Petra hatékonysága mostanság ingadozik, ám ő mindig képes rá, hogy meghúzza a váratlant, és bombagólokkal szórja meg az ellenfél kapuját. Testvére, Míra is egyre biztosabb, egy-egy lerohanás után csodálatos találatokkal segíti a piros-fehéreket. Az Alba Fehérvár ellen láthattuk, hogy jövő – vagy már inkább a jelen – tündöklő csillaga Csernyánszki Liliána, aki hihetetlenül jól érzi a kaput, a társakkal remekül megérteti magát, csodálatos játékintelligenciája kívülről is észlelhető. Az NB I.-ben jelenleg hatalmas a szakadék az élboly és a többi csapat között, a debreceniek így sokak ellen „csak” gyakorolhatnak. A szurkolók kapzsik és telhetetlenek, így a gólok terén is folyamatosan többet várnak, de kiszolgálásuk érdekében a DVSC most is, és a jövőben is megtesz mindent. Nincs megállás, jönnek még a meccsek, és hiszem, hogy a sima meccsek mellett a Loki még több bravúrgyőzelmet is arathat, mert a lányok képesek rá.