Gólgazdag mérkőzésen szerezte meg szezonbeli tizedik győzelmét a DVSE-Master Good, írja a debreceniek oldala. Kádár Kálmán együttese a hazai 14–11-es siker után az Angyalföldi Sportiskola otthonában is ugyanilyen arányban győzött az OB1/B 16. fordulójában szombaton. Stefanidesz Levente büntetőgóljával indult a találkozó, majd Tőzsér Dávid lőtte a cívisvárosiak második találatát. Az első negyed utáni egy gólos előnyt Somorjai Sebestyén biztosította bő két perccel a játékrész vége előtt. (2–3)A második nyolc perc végére sikerült még egyet hozzátenni az előnyhöz, miután négyet lőtt és csak hármat kapott a DVSE. A debreceniek Krizsai Ádám góljával indítottak, majd ikertestvére, Bence következett. Macsi Martin a negyed közepén köszönt be, a nyolcadikat pedig Tőzsér Dávid szállította a konyhára. A félidőben 7–5–re vezettek a hajdúságiak.

Szorosan alakult a harmadik negyed is, amely 3–3 találatot hozott. Egyenlíteni egyszer sem tudott a házigazda, de az utolsó fél percig mindössze eggyel vezettek a vendégek. Ekkor Macsi Martin talált be, megszerezve a tizedik DVSE-gólt. (8–10)

A záró felvonásban fokozta a tempót a vendégcsapat, és percről percre ellépett ellenfelétől Somorjai Sebestyén mesterhármasának köszönhetően. A 14–11–es végeredményt Kardos Márton állította be két másodperccel a vége előtt, lemásolva az őszi eredményt.

Örülök a győzelemnek, látványos mérkőzést láthattak a nézők. Láttam jó dolgokat a medencében a srácoktól és boldog vagyok, hogy a végéig jól bírtuk ez ellen a fiatalos, jó erőkből álló ASI ellen.

– nyilatkozta a meccs végén Kádár Kálmán vezetőedző.

A DVSE a következő találkozóját egy hét múlva játssza a Tatabánya ellen hazai pályán.