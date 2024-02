A Újpest ellen hosszú és nem éppen sikeres sorozatot zárt le a DVSC. Több mint tíz év után sikerült győzelmet aratni a Szusza Ferenc Stadionban. A rangadót követően azonban még nehezebb feladat várhat a Lokira, hiszen a regnáló bajnok látogat Debrecenbe. A szombaton 17 óra 30 perctől kezdődő találkozóra már rengeteg, 10 ezernél több jegy is elkelt, s ha lehet hinni a pletykáknak, ez a szám csak növekedni fog. A cívisvárosiak az elmúlt időszakban rendre ki-ki találkozókat vívtak a fővárosiakkal, ebben reménykednek most is a Vasutas hívei.

Folytatni kell a jó sorozatot

A tavaszi szezont szenzációs formában kezdte a DVSC válogatottsági-rekordere, ugyanis Dzsudzsák Balázs a DVTK ellen pazar gólt szerzett, az Újpest meccsen pedig egy gólpasszt is kiosztott. A piros-fehérek csapatkapitánya a Haonnak úgy fogalmazott, a Ferencvárost egy polccal feljebb kell helyezni, de ahogy mindig, a szombati meccsen is a győzelemért lépnek pályára. – Nagyon pozitívan állunk a meccshez. Remélem, a stadion is meg fog telni, s bízom benne, hogy az előző DVSC–FTC rangadókhoz hasonló végeredmény fog születni.

A keddi győzelem nagyon fontos volt akár mentális szempontból is. A Ferencvárost mindig ki kell venni a magyar bajnokságból. Azt vallom, hogy jót tenne a hazai futballnak, ha úgy emlegetnének minket, mint üldözőket.

Az ilyen összecsapások mindig különlegesek, de nem szabad, hogy elvigyen minket a hév. Tavaly kicsit mintha túllihegtük volna, most csak a saját teljesítményünkre kell koncentrálnunk – mondta.

A leendő bajnokcsapatot tréfálnák meg

A DVSC szerb vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics ahogyan mindig, a rangadót megelőzően is visszafogottan beszélt várakozásairól. Ahogy mondta, nem szeret nagy szavakat használni, de tisztában van csapata erejével, s biztos benne, hogy a srácok mindent meg fognak tenni a győzelem érdekében. – Minden mérkőzés, amelyet a Fradi ellen vívunk fontos a fejlődésünk szempontjából. Az előző találkozók is bebizonyították, nem számít mennyire erősek, tudunk velük játszani jó meccseket.

Vannak friss játékosaink, még a hétközi rangadó ellenére is. Igaz, Erik sérülése még nem jött rendbe, de szerencsére vannak olyan futballistáim, akik képesek lesznek helyettesíteni őt.

Véleményem szerint, a Ferencváros lesz idén a bajnok, de ezeket félre kell tenni, és megpróbálni borsot törni az orruk alá – mondta.