Továbbra is szoros az együttműködés a DVSC és a klub afrikai kapcsolatai között – olvasható a dvsc.hu-n. Ennek keretein belül a DVSC vezető játékosmegfigyelője, Gulácsi Bence több alkalommal is részt tudott venni Nigériában szervezett scouting programokon. Ezek során több helyi klub mérkőzéseit is meglátogatta, rengeteg egyeztetést folytatott, a DVSC számára legérdekesebb játékosok pedig meghívót kaptak próbajátékra Debrecenbe. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a DVSC szerződést kötött a 19 éves David Nwachukwuval, aki a tavaszt kölcsönben az NB II-es BVSC-nél tölti.

Nagy potenciál van benne

Most újabb tehetség csatlakozott a DVSC-hez, a 18 éves Shedrach Kaye, aki a Loki második csapatánál bizonyíthat. A korábban a Yobo FC-ben és a Mavlon FC-ben szélső támadóként szereplő játékos már tavaly januárban és júliusban is a DVSC II-vel készült. A próbajáték során gyorsaságával, agresszivitásával és gólérzékenységével is felhívta magára a figyelmet és mivel nemrég betöltötte a 18. életévét, így ebben az átigazolási időszakban leigazolhatóvá vált.