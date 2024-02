A DVSC együttese Újpesten vizitált az OTP Bank Liga 19. fordulójában. A Loki több mint 10 éve nem tudott nyerni a Szusza Ferenc Stadionban, ezen mindenképpen szerettek volna javítani Dzsudzsák Balázsék. Ennek megfelelően kezdett a Vasutas, ám az első félidőben nem sikerült feltörni a fővárosi védelmet. A fordulást követően pályára léptek a piros-fehérek kulcsemberei is, s Brandon Domingues fejesével meg is szerezték a vezetést. A Lokomotív nem állt le, s Dzsudzsák Balázs beadását követően ismét Domingues talált be. A hajrában emberhátrányba is került a budapesti gárda, de Mörschell tizenegyesével csak szépíteni tudtak, így ha nehezen is, de 2–1-re győzött a DVSC.

A találkozót követően az a debreceniek trénere az M4 Sportnak elmondta, küzdelmes meccsen vannak túl. – Nem ez volt a legszebb meccsünk, de örülök, hogy sikerült győznünk, büszke vagyok a srácokra. Nehéz volt a stadion légköre, a pálya sem volt túl jó állapotban. Erik sérülése nem jött jól, a térdével van probléma, lesz egy MRI vizsgálata.

Remélem, nem komoly, nagyon fontos játékosa a csapatnak. Domingues remekül szállt be a meccsbe, biztosan jót tett a lelkének, hogy ilyen fantasztikusan teljesített.

Szuhodovszki jó futballista, szeretem az ilyen típusú labdarúgókat. Időre van szükség, hogy beilleszkedjen, de biztosan a segítségünkre lesz – mondta.

Jól teljesített

Kusnyir Erik sérülése miatt hosszú idő után újra pályára lépett a DVSC másik saját nevelésű hátvédje, Baranyai Nimród. A futballista remekül teljesített, a második találat előtt pedig harcosságának is köszönhetően került ziccerbe Domingues. A játékos elmondta, örül, hogy végre a pályán lehetett. – Elsőként jobbulást Eriknek, valószínűleg a térdével van gond.

Az első játékrész elég kaotikus volt, mindkét csapat sok erőt mozgósított, de örülök, hogy tíz év után sikerült nyernünk Újpesten.

Úgy érzem, a kiállítás nélkül is megnyertük volna a meccset. Bennünk volt, hogy egy évtizede nem sikerült innen elvinni a három pontot, nagyon boldogok vagyunk – fogalmazott.