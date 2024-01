Az U15-ös és U17-es férfi korosztályban is debreceni győzelem született, előbbieknél ifj. Kovács Béla végzett az élen, míg utóbbi verseny után Vizi Gáspár akaszthatta nyakába az arany medáliát. A szintén a DSI színeit képviselő Gyetkó Dániel is felállhatott a dobogó alsó fokára, míg klubtársa, Soós Olivér a 4. helyen végzett. Rajtuk kívül az U19-es női kategóriában az ugyancsak a Debreceni Sportcentrumban sportoló Tóth Réka is remekül teljesített, melynek eredményeképp a dobogó 2. fokára állhatott.