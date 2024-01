Sportsikerekben aligha volt hiány az év következő időszakában Hajdú-Bihar vármegyében. A hajdúsági sportolók a tavalyi év ezen időszakában is remekül teljesítettek, a HAON pedig összegyűjtötte ezek közül is a legjelentősebb eredményeket.

A DEAC vívójával, Battai Sugárral, valamint Pusztai Lizával, Szűcs Lucával és Katona Renátával felálló női kardcsapat az Európa Játékokon lépett pástra. A bronzcsatát Bulgária ellen vívták a lányok, s 45:40-re verték az ellenfelet, ezzel megszerezték a harmadik helyet. A DVSC egy évvel meghosszabbította a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs szerződését. Kezdtetét vette a 128. Atlétikai Magyar Bajnokság Budapesten, az új Nemzetközi Atlétikai Központban. A kétnapos eseményen a DSI Debrecen legjobbjai is rekortánra léptek. A debreceni sportiskola egyik kiválósága, Török Gergely aranyéremmel indított. Klekner Hanga magabiztosan nyerte meg a rúdugrás számot 440 centiméterrel. A folytatásban Hodossy-Takács Sámuel bronzérmet szerzett férfi távolugrás számban 730 centiméteres ugrással. A gátkirálynő, Kozák Luca pénteken 100 méteres síkfutáson mérettette meg magát. A szoros futamból végül másodikként került ki. A második nap leginkább várt eseménye a női 100 méter gát volt, amelyben debreceni szempontból három versenyző is képviselte a cívisvárost. Kerekes Gréta, Kozák Luca, Schmiedt Lilla jutott a döntőbe, Kozák Luca nyerte meg, s megszerezte olimpiai idejét is. Kerekes harmadik, Schmiedt az ötödik pozícióban végzett. Megkezdődött Debreceni Egyetem főépülete előtti téren a 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság. A szervezők gőzerővel készültek, azon munkálkodtak, hogy minden készen álljon, mire megérkeznek a résztvevők, 17 ország 35 egyeteméről 40 csapat indult. A HSE sportolója, Marozsán Fábián sűrű programja közepette néhány napot Magyarországon tölt, többek között a szoboszlói klub teniszközpontjába is ellátogatott, ahol kicsik és nagyok is hatalmas szeretettel fogadták őt. A magyar női junior kézilabda-válogatott százszázalékos teljesítménnyel lett aranyérmes a romániai korosztályos Európa-bajnokságon, amelynek döntőjében 35–26-ra verte Dániát.

Ismét sikeres évet zárt a gátkirálynő

Forrás: Napló-archív

Jeles események

Maximumon pörgött a Campus Sportfesztivál. A rendezvény nemcsak a sport, hanem a kapcsolatépítés szempontjából is sikeres volt. Három sportágban csaknem 1100 egyetemi sportoló lépett pályára két nap alatt a tizenhatodik alkalommal megrendezett Campus Sportfesztiválon. A rendezvény tavaly is rekordot döntött, a szervezők szerint az évről évre növekvő érdeklődés ebben az évben is megmutatta a sportfesztivál fontosságát és közösségépítő erejét. A DVSC szurkolói nagy létszámban látogattak ki a klub hivatalos ankétjára. A Loki-szimpatizánsok életében már-már hagyománnyá vált, hogy a szezont megelőzően ankétot tart szeretett klubjuk. A fanatikusok ezen alkalmakkor kérdezhetnek a játékosoktól és a csapatnál dolgozó szakemberektől egyaránt. Kozák Luca átvehette új elismerő oklevelét A kiváló debreceni gátfutó Debrecen városától kapott Békessy Béla-sportösztöndíjat. Bő egy hónappal ezelőtt, június 22-én Debrecen közgyűlése többek között a Békessy Béla-sportösztöndíjakat is átadta kilenc kiváló cívisvárosi sportolónak. A városvezetés azonban nem szerette volna, hogy elmaradjon az átadó, ezért Barcsa Lajos az edzésén látogatta meg a remek gátfutót, és nyújtotta át oklevelét.