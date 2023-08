Ha augusztus 20. akkor virágkarnevál és Debrecen Nagydíj, ezúttal sem volt másképp, immár 48. alkalommal gyűltek össze a salakmotor szerelmesei, hogy megtekintsék Európa egyik legpatinásabb meghívásos nemzetközi versenyét. A szervezők ezúttal is kitettek magukért, több színes program is kísérte a rendezvényt, például Török Botond és ifjabb Golenya János, a SpeedWolf két fiatal titánja körözött a viadal előtt, megmutatva tudását a közönségnek. Aztán következett egy meglepetésfutam, amelyen Adorján Zoltán, Tihanyi Sándor és unokáik, ifjabb Adorján Zoltán, valamint Oláh-Tihanyi Olivér vettek részt. A két salakmotoros ikon nagy vason, míg a jövő klasszisai minimotorokon repesztettek körbe-körbe a közönség ovációja közepette. Előbb az öreg rókák rajtoltak el, a Bajnokként hívott Adorján minden egyenesben egykerekezett a publikumnak, Tihanyi „Subi” óvatosabban követte, és integetett ki a lelátóra. Utánuk a két ifjú titán vívott „késhegyre menő” csatát.

Forrás: Kiss Annamarie

A salakszórók bemutatását, valamint a Himnusz elhangzását követően a város nevében Barcsa Lajos alpolgármester köszöntötte versenyzőket és a megjelenteket.

Debrecenben a salakmotor él, és élni fog!

– szögezte le az alpolgármester. – A lelátókon végig nézve most is látszik, van igény a salakmotorra, köszönöm a nézőknek, hogy ezúttal is kilátogattak a stadionba. Egy ilyen nívós versenyhez kell egy olyan színvonalas szervezőgárda, mint a SpeedWolf Debrecen – mondta el Barcsa Lajos.

Változás a rajtlistán

A verseny előtti éjszakán egy kényszerű módosítást kellett eszközölniük a rajtlistán a szervezőknek, sajnos az ausztrál Frase Bowes motorszállító autóbusza lerobbant, így kénytelen volt lemondani a részvételt, helyette a lengyel Oskar Bober örökölte meg a 12-es startszámot az erős mezőnyben.

Remek időben zajlott le a Perényi Pál Salakmotor Stadion 4000 nézője előtt megtartott viadal, melynek első futamában rögtön a SpeedWolf egyik vaspapucsosa, Magosi Norbert is érdekelt volt. Ugyancsak itt mutatkozott be a közönségnek a megmérettetés egyetlen női motorosa, a német Celina Liebmann, valamint a többszörös GP-győztes svéd Antonio Lindback. A Rió Rakéta névre hallgató skandináv utcahosszal nyert Liebmann előtt, a Magó becenécre hallgató honfitársunk sajnos kiállni kényszerült. A másodikban ott volt a másik debreceni, Kovács Roland is, de egy kör elteltével elfektette a motorját, így megismételt rajtot már a pályán kívülről nézte, és látta ahogy a lengyel színekben versenyző Vadim Tarasenkot intették le először. A harmadik hozta az egyik legjobb harcot, a riderek becsülettel „pofozták” egymást a négy körön keresztül, végül a lengyel licences Viktor Trofimov örülhetett. Az első kör zárófutamába kapott besorolást a tavalyi győztes Niels Kristian Iversen, és a pályacsúcsot tartó lengyel Jakub Jamróg. A rajtnál kilőtt a két klasszis, ám a skandináv pilóta alatt egy pillanatra megbicsaklott a vas, és ezzel el is dőlt, hogy nem fogja utolérni Jamrógot, így meg kellett elégednie a második hellyel.

Forrás: Kiss Annamarie

Fenékre ült

Iversen épp csak szusszanhatott egyet, hiszen a pályakarbantartás után ismét salakra szólították. Remekül kapta el újfent a rajtot, és bár helyenként láthatólag küzdött a fellocsolt ovállal, behúzta a három pontot a finn Timo Lahti előtt. A 6. futamban megvolt a magyar házicsata, úgy nézett ki Magosi nyeri a presztízsharcot, de aztán az utolsó körben megint megállt a motorja, így Kovács ölébe hullott a harmadik hely. Két kör után utóbbi egy, míg Magosi nulla egységgel rendelkezett. A hetedik Lindbacknek hozott szerencsét, Jamrógot is körbemotorozva végzett az élen. Ebben a futamban jegyezhettük fel a második bukást: a finn Antti Voulas ült fenékre a motorjával együtt.

Az újabb karbantartást követően következett a 9. futam, amelyben Liebmann és Kovács is érdekelt volt. Bár a debreceni sokáig maga mögött tartotta a német hölgyet, végül mégis övé lett az egy pontot érő harmadik hely. A tizenegyedik heat hozta az egyik legizgalmasabb négy kört: a vaspapucsosok végig öt méteren belül motoroztak, sajnos Lindback motorja megadta magát három kanyarral a vége előtt, így a szlovén Nick Skorja örülhetett.