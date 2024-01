A hagyományos visszatekintőnk első részében 2023 első három hónapját vettük gorcső alá, ezúttal az áprilisra, májusrs és júniusra esett jelentősebb vármegyei sportsikereket, eseményeket idézzük fel.

Április

Bronzéremmel zárta a 60. Belgrád Winner tornát Bernáth Attila, miután kikapott az elődöntőben. A DVSC Boxing kiválósága nagy meglepetésre a legjobb nyolc között legyőzte az Európa-bajnok spanyol Martin Molinát. Ünnepélyes keretek között avatták fel a Debreceni Egyetem Dóczy utcai sportcampusának megújult főlelátóját. Csapatvilágbajnoki címmel búcsúzott a korosztályos versenyektől Battai Sugár, a DEAC vívó kiválósága. Nyolc arannyal érkezett haza a Flex-HD csapata a Pozsonyban megrendezett Szlovák Openről. A klub versenyzői két héttel később már abudapesti Magyar Kupa első fordulóján remekeltek, hiszen összesen 19 arany-, 10 ezüst-, 12 bronzérmet szereztek. Vaszjunyin Artyom lett a DEAC hokisainak új vezetőedzője, segytőjének pedig Berta Ákost nevezték ki. Drámai végjátékban bukta el a továbbjutást a magyar férfi futsalválogatott, miután büntetőkkel kapott ki Belgiumtól Berettyóújfaluban. Senánszky Petra, a DSI Debrecen klasszisa az 50 és a 100 méter női gyorsúszást is megnyerte a Kaposváron lezajlódott úszó országos bajnokság. Az ugyancsak dsi-s Zombori-Szalontai Ferenc a 200 méter férfi pillangó döntőjében ötödikként ért célt. Bronzérmes lett a DVSC Schaeffler a Magyar Kupában, miután előbb kikapott a Győrtől az elődöntőben, majd a bronzmeccsen legyőzte az MTK-t. Az év legjelentősebb hazai egyetemi multisportrendezvényének adott otthont Debrecen április utolsó hétvégéjén. A Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) Feszt döntőin nyolc sportágban csaknem ezer sportoló küzdött a győzelemért.

Horvátország-Svájc U17 Eb férfi labdarúgó mérkőzés.

Forrás: Czinege Melinda

Május

Az év ötödik hónapjában számos sportágban fejeződtek be a küzdelmek. Hatodik helyen végeztek a DEAC férfi röplabdázói az Extraligában, miután összesítésben 3:0-ra maradtak alul a Kecskeméttel szemben a rájátszás ötödik helyéért folyt párharcában. Hiába lett bajnok a DVSE-Master Good az OB1/B.-ben, később a klub bejelentette, nem vállalja az élvonalbeli tagságot, így maradt a másodosztályban a következő idényben is. A Főnix Arénában rendezték a női és a férfi futsal Magyar Kupa négyes döntőjét. A nőknél a DEAC újra megvédte a címét, miután 2–0-ra múlta felül a nagy rivális Tolna-Mözs csapatát az aranyéremért vívott meccsen, míg a férfiak fináléjában az MFVC Bererttyóújfalu óriási csatában 1–0-ra kikapott a Haladástól. Kézilabdában meghökkentően nagy különbségű, 35–9-es győzelmet aratott Kisvárdán a DVSC Schaeffler, és saját kezébe vette a sorsát a bajnoki dobogóért folytatott versenyben. Az egész világsajtót bejárta Marozsán Fábián sikere, hiszen a Hajdúszoboszló SE teniszezője szenzációs játékkal legyőzte a későbbi világelső Carlos Alcarazt a római salakpályás tenisztornán. Az élete első ATP-főtábláján szereplő magyar játékos 6:3, 7:6-ra nyert a spanyol ellen. Eddigi legnagyobb eredményét érte el Varga „Szikla” Tibor, ugyanis a hajdúsági gyorsasági motorversenyző legelső ESBK futamán rögtön kategória második lett Valenciában. A Shogun SE fiataljai tizennégy aranyérmet szereztek a Nyíradonyban megrendezett Kyokushin karate diákolimpiai döntőjében. Magyarország volt az U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája, a Nagyerdei Stadionban, a DEAC-pályán és a balmazújvárosi stadionban is rendeztek mérkőzéseket. Volt mit ünnepelniük a Loki drukkereknek: a piros-fehérek előbb 3–1-re győztek az FTC ellen az Üllői úton az NB I. 32. fordulójában. Rá egy héttel az utolsó körben 14000 néző előtt 2–0-ra simázták le az Újpestet a Nagyerdei Stadionban, így bronzérmesek lettek a bajnokságban. Ugyancsak harmadik lett a DEAC labdarúgócsapata az NB III.-ban, a DVSC II. a negyedik, míg a HSE a 17. helyen végzett. Senánszky Petra 24.81-es idővel új országos rekordot úszott 50 gyorson a Mare Nostrum elnevezésű hagyományos nemzetközi úszóversenyen. Hatalmas sikert ért el a debreceni Varga Laura a budapesti 12. World Bodybuilding and Physique Sports Federation Európa-bajnokságon: előbb megnyerte mindkét kategóriáját, majd kiderült, hogy ő lett a 2023 Model Physique abszolút felnőtt Eb-győztese is. A hazai pályán játszó Sárrétudvari nyerte a megyei kupát, miután 4–1-re legyőzte a címvédő Balmazújvárost, míg a megyei első osztály bajnoki serlege Monostorpályiba került, teljesen megérdemelten. Az ausztrál Jack Holder nyerte a Grand Prix-kvalifikáció debreceni versenyét a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Megkezdődtek a Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei Strandröplabda Bajnokság 2023-as küzdelmei. A Loki lányai sem akartak elmaradni a fiúktól, ők is felállhattak a bajnoki dobogó harmadik fokára, miután 39–25-re nyertek Dunaújvárosban.

Akadt bőven látnivaló a Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Vármegyei Strandröplabda Bajnokság első fordulójában

Forrás: Molnár Péter

Június

A futsalé volt a főszerep május utolsó, és június első napjaiban. Hiába volt két meccsük is igazán szoros, végül 3:0-s összesítéssel a Haladás győzött a futsal bajnoki döntőben az MVFC Berettyóújfalu ellen, így Trencsényi János tanítványai ezüstéremmel a nyakukban fejezték be az idényt. A DEAC nő futsalosai az MK-győzelem után végképp bearanyozták a szezonjukat, hiszen 3:1 arányban nyertek a TFSE ellen a három győzelemig tartó bajnoki fináléban. A Nyírmártonfalva SE lett a megyei labdarúgó II. osztály bajnoka. Hosszú idő után rendeztek újra kick-box magyar bajnoki fordulót a cívisvárosban, a viadal tétjét növelte, hogy Európa-bajnoki kvalifikációt is lehetett szerezni. A DEAC hallássérült teniszezője, Máthé Gábor mindkét bemutatómeccsét megnyerte a Roland Garroson. Egy álommal szegényebb lett a Monostorpályi együttese, miután összesítésben 3–2-re elveszítette az NB III.-ba jutásért vívott két meccses párharcot a Cigánddal szemben. A női és a férfi futsalosoknál is megválasztották az év legjobbjait. A nők mezőnyében tarolt a DEAC, mind a négy kategóriában Debrecenbe került a díj. A legjobb edző ezúttal is Quirikó Vivien lett, Torma Lilla végzett az élen a kapusok között. A szezon legjobb játékosa Horváth Viktória volt, a gólkirálynő pedig a 20 gólos Krascsenics Csilla. A férfiaknál az MVFC Berettyóújfalu klasszisát, Rábl Jánost választották a szezon legjobbjának. Marozsán Fábián nyerte a Perugiában rendezett, 145 ezer euró összdíjazású salakpályás challenger tornát, sikerének köszönhetően pedig bekerült a legjobb 100 közé az ATP világranglistáján. A DVSC labdarúgói egy rövid pihenőt követően megkezdték a felkészülést a 2023/24-es idényre. A debreceni kézilabda barátokat közben az tartotta lázban, hogy kiderült, az európai kézilabda szövetség döntése értelmében a DVSC Schaeffler kapta meg az egyik Bajnokok Ligája szabadkártyát, így ősztől a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban szerepelhetett. Tihanyi Csabát nevezték ki a DEAC férfi futsalcsapatának élére. Véget ért a debreceni rendezésű Utánpótlás Shinkyokushin Karate Európa-bajnokság. A kontinens legjelentősebb karate utánpótlásversenyén több mint 500 karatéka mérte össze a tudását a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. Kezdetét vette a férfi U19-es kosárlabda-világbajnokság Debrecenben, melyen álomszerűen rajtolt a DEAC két kosarasát, Hegedűs Brúnót és Ságodi Róbertet is soraiban tudó magyar csapat, hiszen előbb Dél-Koreát múlta felül 85–59-re, majd Argentínát győzték le 67–66-ra Váradi Kornél tanítványai.