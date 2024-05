A lakosság és a fejlesztők számára is a kamatkörnyezet jelenti a legnagyobb kihívást. 2019 és 2021 között 3-4 százalékos kamattal is lehetett lakáshitelhez jutni, 2022-ben pedig a 2,5 százalékos kamatozású zöldhitel mozgatta az új lakások piacát. Ebben az időszakban a lakásépítés és az új lakások piaca is jobban pörgött. 2023-ban viszont megugrottak a kamatok, így az újlakás-vásárlási kedv is jelentősen csökkent. A fejlesztők pedig általában hitelből építik ezeket a lakásokat, ezért a magasabb kamatok az új projektek beindítását is lassítják.