Tovább tart az idegenbeli ”átok”: jön egy rövidzárlat, amitől mélyre ássák magukat a debreceni lányok, és nincs visszaút. Ez történt szombat este is, ugyanis a DVSC Schaeffler súlyos, 38–28-as vereséget szenvedett a Brest Bretagne vendégeként a Bajnokok Ligája 9. fordulójában. Az ”odavágón” még októberben a Loki nyert a Hódosban 30–23-ra franciák ellen, de mindenki sejtette, a ”visszavágó” más sztori lesz...sajnos úgy is lett.

A fehér mezes Debrecen ezúttal a Catherine Gabriel – Grosch Vivien, Hámori Konszuéla, Füzi-Tóvizi Petra, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Petrus Mirtill ,és egyből kivédekezte a a hazaiak első támadását. Planétát Kácsor Gréta váltotta támadásnál, éppen a balátlövő szerezte az első gólt a harmadik percben. Töpfner Alexandra két sikeres hetesével 3–2 volt a mieinknek. Eleinte potyogtaka gólok, úgy nézett ki a meccs forgatókönyve, hogy a Loki megszerezte a vezetést, a hazaiak pedig egyenlítettek. Először a 10. percben 6–5-nél vezettek a franciák kihasználva, hogy Hámorit két percre leküldték a bírók. A jó kezdést megtorpanás követte, így 8–5-ös hazai előnynél Szilágyi Zoltán időt kért, a 13. percben, hogy egyrészt számon kérje a hibákat, másrészt tanácsokat adjon tanítványainak. Vissza is zárkózott a Loki, de egyenlítés helyett megint jött két baki, és megint levegőhöz jutott a Brest (19. perc, 12–9).

Érkezett a pályára Tamara Haggerty, Jovovics Jovana és védekezésben Hornyák Dóra, hogy stabilitást adjanak a vendégek játékának, mert egy picit levegősebb lett a debreceni fal, a mieink pedig megszenvedtek támadásban a gólokért. De ennek ellenére tapadt a Vasutas, Vámos Míra találatával egyre 13–12-re ”lopta” vissza magát a hajdúsági gárda.

Közben sajnos Grosch Vivien combját kellett ápolni az oldalvonal mellett, így Töpfner egyedül maradt a jobbszélső posztján. Ami azért is volt fájó, mert ezúttal is komoly gondjai voltak az átlövésekkel és a beálló megjátszásával a Lokomotívnak, így leginkább betörésekből vagy időnként szélről tudott eredményes lenni a gárda.

Az utolsó percek nagyon rosszul alakultak vendégszempontból, így 19–14-es bresti előnynél vonultak szünetre a csapatok.

Rossz folytatás

A második félidőre a horvát Gabrileja Bartulovic állt a debreceniek gólvonalára. Vámos Petra szerezte a folytatás első gólját, de rögtön érkezett a hazai válasz. Sajnos maradt a játék képe, így a 35. percben 22–15-nél jött a második időkérés.

Támadásban 7 a 6-ra állt át a Vasutas abban a reményben, hátha vissza tud még kapaszkodni a gárda, de helyette hirtelen közte tíz lett (37. perc 25–15).

Lehetőséget kapott Elinore Johansson és a sérülésből visszatért Csernyánszki Liliána is, de nem lett vége a rémálomnak, tovább nőtt a hazai fór, a vendégek stábja pedig elégette a harmadik időkérését is. Az utolsó tíz perc tétje az volt, tízen belül vagy kívül marad a Loki a végére, a megoldás 38–28 lett, az utolsó 40 perc játéka alapján nem is érdemelt többet a csapat.