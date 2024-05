A Ferencváros futballistái győzelem esetén 2022 után újra dupláznak, azaz egyszerre kupagyőztesek és bajnokok is lesznek. – Tisztában vagyunk vele, hogy a Paks jó csapat, három nehéz mérkőzést játszottunk ellene a bajnokságban, sokáig fej fej mellett haladtunk a tabellán. A csapattársaimmal együtt mindent meg fogunk tenni, hogy elhódítsuk a kupát – közölte az FTC izraeli válogatott középpályása, Mohammed Abu Fani.

Mourinho tanácsai Sztankovicsnak

A magyar bajnok edzője, Dejan Sztankovics élete első MK-döntőjére készül, a paksiak mestere Bognár György szerint csapatának más stílusban kell futballoznia a magyar bajnokcsapat ellen, mint azt korábban tette.

A Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

„Ha egy jobb képességű ellenféllel játszol, akkor illik alkalmazkodni hozzá, és ez észszerű is. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a Ferencváros a legjobb játékerőt képviselő együttes a magyar mezőnyben. Bizonyos mértékig alkalmazkodnunk kell a Fradihoz, a kérdés az, hogy mennyit tudunk a saját játékunkból kivinni a pályára. Két éve olyan hangulat vett körül minket, amihez a játékosok nem voltak hozzászokva, de most azok a tapasztalatok is a segítségünkre lehetnek” – mondta el a Paks edzője.

A két csapat a mostani idényben már lejátszotta mindhárom egymás elleni meccsét a bajnokságban: a címvédő Ferencváros otthon előbb 6-1-re, majd 1-0-ra győzött, Pakson viszont 3-2-re kikapott.

A Ferencváros vezetőedzője, Dejan Sztankovics szerint komoly mérkőzésre van kilátás, amelyen a két csapat fej-fej mellett fog küzdeni a trófeáért. A szerb tréner is úgy vélekedett, hogy nem tudja meglepni egymást a két együttes, de szerinte nem is a jó játék számít egy fináléban. – José Mourinho egyszer azt mondta nekem, hogy egy döntőt nem játszani kell, hanem megnyerni.

„Ezt egy életre megtanultam. Lehet azt mondani, hogy a kupa egy könnyen elnyerhető trófea, hiszen csak hat meccset kell abszolválni érte, de ezek mind nagyon nehezek. Úgy gondolom, hogy szerdán apró részletek fognak dönteni a trófea sorsáról, adott esetben egy-egy szöglet, pontrúgás, szabálytalanság is eldöntheti a finálé kimenetelét” – mondta Sztankovics.