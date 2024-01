Az új év sokaknak a változás ideje is egyben, ilyenkor rengetegen fogadnak meg valamit, hogy változtassanak az életükön. A Haon kíváncsi volt, vajon Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője is ezeknek az embereknek a táborát gyarapítja-e? A szakember elmondta, mivel december 30-án hagyományosan forduló van a magyar bajnokságban, januárban pedig nemzetközi – korábban Európa-liga, most pedig Bajnokok Ligája – mérkőzések tömkelege vár az együttesére, az elmúlt esztendőkben a fogadkozás helyett ez kötötte le az energiáit.

Nem vagyok újévi fogadkozó típus: egyszer, több mint tíz évvel ezelőtt megfogadtam, hogy le fogok szokni a dohányzásról, szerencsére sikerült, és azóta is tartom

– ismertette. – A karácsony természetesen mindig a családról szólt, de korábban el sem tudtam volna képzelni azt, hogy szilveszterkor esetleg otthon maradok. Ám az utóbbi években általában a feleségemmel a lakhelyünkön, Dabason töltjük kettesben az év utolsó estéjét, mert a lányaim már felnőttek, most ők vannak abban a cipőben, hogy bulizni járnak. Mi pedig otthon maradunk, és tévézünk, beszélgetünk – idézte fel a szakember.

Szereti a színházat és a mozit is

Szilágyi Zoltán napjainak jó része természetesen a kézilabda körül forog, portálunk kíváncsi volt, amikor éppen nem meccs vagy felkészülés zajlik, akkor mivel foglalja el magát. A tréner elmondta, ha van egy kis szabadideje, szívesen olvas, vagy ha jó az idő nyeregbe pattan. – Szeretem az Apolló mozit, ott szoktam beülni azokra a filmekre, amelyek érdekelnek.

Színházba is szívesen elmegyek, akár egyedül is, de ha meglátogat a feleségem, akkor mindig próbálom úgy intézni, hogy eljussunk a Csokonaiba, vagy egy mozifilmre legalább.

Ha az időm megengedi, kimegyek szurkolok a Nagyerdei Stadionba a Loki focistáinak, az estéket pedig általában végigbeszélgetem telefonon egy családtaggal, vagy barátokkal – fogalmazott.