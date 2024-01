Javában készül az NB I. tavaszi folytatására a DVSC együttese. A gárda szerdán orvosi felmérésekkel kezdett, de már az első nap is volt labdás tréning, ahogy csütörtökön is. A Haon a törökországi edzőtábor előtti egyik utolsó, pénteki foglalkozásán látogatta meg a csapatot a pallagi edzőközpontban.

Ragyogó időben kezdődött a tréning, bár a játékosok ebből eleinte nem sokat érzékeltek, ugyanis először a fedett műfüves csarnokban melegítette be őket alaposan Sasa Semeredi asszisztens edző. Ezt felmérés követték, a labdarúgók combfeszítő izmait tesztelték le a szakemberek. Természetesen a csapattársak kíváncsiak voltak a másik teljesítményére, nézték, biztatták egymást.

De a zrikák sem maradhattak el, többször is jóízű nevetés hallatszott egy-egy poént követően.

A vizsgálatok után előkerült a labda is, a focisták pedig a külső pályák felé vették az irányt. Szrdjan Blagojevics vezetőedző határozottan magyarázta el a játékosoknak a feladatokat, ezúttal leginkább a labdakihozatalokon és a befejezéseken volt a hangsúly. A kora délutánba hajló edzést egy kis konditermi levezetés zárta, így a labdarúgók a megmaradt plusz energiákat a súlyokon vezethették le.

Jorgo Pellumbit tesztelik

Forrás: Molnár Péter

Pályán a két újonc is

Pénteken hiányzott Dzsudzsák Balázs, Varga József és Andrija Majdevac: előbbi kettő kisebb betegséggel bajlódik, de szombaton már újra csatlakoznak a csapathoz. A szerb támadó a lábát fájlalta, de a hírek szerint nem súlyos a sérülése.

Ott volt viszont a foglalkozáson a két téli igazolás, a rekordösszegért megszerzett Szuhodovszki Soma, valamint Jorgo Pellumbi, a csütörtökön bejelentett albán védő.

A fiatalok közül Erdélyi Benedek, Engedi Márk, Cibla Flórián, Hornyák Csaba és Batai Tamás készül a felnőtt kerettel. Már a gyakorlások alatt megállapítható volt, nem tett rossz lóra Szuhodovszkival a Loki, látszott, a középpályásnak fekszik az a fajta játékstílus, amit a Vasutas képvisel, szép és pontos megoldásokkal vétette észre magát. Pellumbi természetesen még idegenebbül mozgott a pályán és a társak között is, de észrevehető volt, nagyon koncentrál annak érdekében, hogy mindent minél gyorsabban megtanuljon és beilleszkedjen.