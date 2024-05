Ha egyetlen posztot kellene mondani a mezőnyjátékosok között, hol nem kell változtatni a Loki csapatán, az a jobb bekk pozíciója lenne. Való igaz, Erik jó ideje – s még egy darabig – biztosan parkolópályán lesz keresztszalag-szakadása miatt. Helyette a DVSC jobbhátvédje, Baranyai Nimród szerepelt a tavaszi szezonban, s vélhetőleg ő is fog az őszi idényben is. Van okunk félni? Jobb lenne, ha Nimi helyett egy külföldi, Debrecenhez nem köthető – vélhetően remek labdarúgó – szerepelne a helyükön? A piros-fehérekre egyébként is jellemző volt, s reméljük a jövőben lesz is, hogy a lehető legtöbb akadémista szerepel az együttesben.

Kusnyir Erik meghatározó játékosa lehet még a DVSC-nek

Forrás: NS-archív

Remekül áll a DVSC

Persze, mindig lehet úgy gondolkozni, hogy „lehetne jobb is”, de a legendás sportriportert, Szepesi Györgyöt idézve „Aki nem érezte a kispályák öltözői levegőjét, aki nem mosdott lavórban, aki nem tudta, milyen az a kérges cipő, vagy fűzős labda, az nem is érezhette és nem is érthette azt, ami a pályán a fiúkkal történik”. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy Kusnyir Erik és Nimi pontosan tudja, milyen kijönni az akadémiáról, milyen érzés a ranglétrát megmászva odakerülni Magyarország egyik legpatinásabb klubjának kezdőjébe. A piros-fehér szerelés hatalmas felelősséggel is jár, de a srácok elbírják ezt. Az már egy érdekesebb kérdés lehet, hogyha mindketten egészségesek lesznek, ki lesz a Loki kezdő jobbhátvédje. Mindkét futballista mellett lehet érvelni, de bízzuk ezt az illetékesekre. Egy biztos: rosszul talán nem lehet dönteni ebben a szituban. Kár tagadni, sokkal szimpatikusabb, ha az ember kedvenc együttese tele van saját nevelésű játékosokkal – ebből azért a Vasutasban is lehetne több idővel – és úgymond a a „szomszédnak” szurkolni hétről-hétre. Nyugodtan nevezhető a jobbhátvéd poszt luxusnak, s reménykedjünk benne, hogy a következő szezonban a többi poszton is legalább ilyen minőségű labdarúgók fogják erősíteni szeretett csapatunkat.