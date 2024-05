Tavaly nyáron szerződtette a DVSC a svájci állampolgár, de portugál származású Joao Oliveirát. A korábbi utánpótlás-válogatott játékos eleinte meg is kapta a lehetőséget a Lokiban, az Alashkert elleni EKL-selejtezőn vendégben és hazai pályán is szóhoz jutott, majd a Rapid Wien elleni idegenbeli találkozón kimondottan jó játékkal hívta fel magára a figyelmet, majd a visszavágón is szerepet kapott, ahol aztán megsérült. A DVSC támadója emellett még a Magyar Kupában az ETO FC Győr ellen is kapott 69 percet.

Joao Oliveira számára nem csak a Rapid Wien elleni visszavágón kapott öt gól volt fájó...

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A bajnokságban a nyitófordulóban a Mezőkövesd ellen játszott, ám sérülése után csak másfél hónappal később tért vissza ismét. Ekkor már általában csereként állt be, az első számú debreceni csapatban az utolsó meccsét februárban a Ferencváros elleni, hazai környezetben 2–1-re elveszített NB I.-es találkozón játszotta. Összesen 15 mérkőzésen, 638 percben csillogtathatta meg tudását, gólt nem lőtt, sőt, asszisztja is mindössze egy volt, novemberben Zalaegerszegen.

Joao Oliveira a DVSC II.-ben

Mi történt Joao Oliveirával? – az utóbbi három hónapban bár a kis Lokival készült, de nem lépett pályára az NB III.-ban. A szélső egészen keddig tréningezett a többiekkel, ekkor azonban a fiatal edzőtársai elköszöntek tőle. Engedi Márk, Cibla Flórián, Nagy Roland, Csapó Botond, Takács Bence, Kőrösi Norbert, Daniel Sehedrach, valamint Ernest Romancsuk külön Instagram-sztoriban sok szerencsét kívánt a támadó szellemű középpályásnak, aki mindezt megosztotta a saját közösségi médiás felületén. Minderről arra következtethetünk, hogy jó kapcsolatot ápol a Vasutas ifjú titánjaival, akik a svájci-portugál labdarúgó tapasztalataiból is tanulhattak.

Joao Oliveirának minden jót kívántak a kis Loki játékosai

Forrás: Instagram/Joao Oliveira

A DVSC még nem közölt új információt Joao Oliveirával kapcsolatban, így nem tudni még, hogy csak visszaverekedte magát az élvonalbeli kerethez, avagy máshol folytatja. Joao Oliveira értékét a Transfermakt jelenleg 600 ezer euróra taksálja. Mikor a Lokihoz érkezett, nem olvashattunk afelől, hogy mennyi időre írt alá.

Joao Oliveira az utóbbi időszakban a DVSC II.-vel edzett

Fotó: Czinege Melinda/Napló-archív

Több Loki-játékos sem léphet pályára

A legutóbbi, Fehérvár ellen 1–0-s sikerrel megvívott találkozón Dusan Lagator a 10., Ferenczi János, Sztefan Loncsar, valamint Szécsi Márk az 5. sárga lapját kapta, így a szabályok értelmében ők már nem juthatnak szóhoz a Puskás Akadémia elleni idényzárón. Mellettük Kusnyir Erik és Thor Úlfarsson is a sérüléséből lábadozik, de az utóbbi időszakban Jorgo Pellumbi is a maródi volt.

A DVSC az utolsó meccsen már tét nélkül léphet pályára, ugyanis az együttes már biztosan az 5. pozícióban végez. Amennyiben a felcsútiak több pontot szereznek, mint a DVTK ellen játszó Vidi, úgy még bronzérmesek is lehetnek. Nagy kérdés tehát, hogy a Vasutas mennyire tartalékosan áll fel. Mivel Joao Oliveira a kontraktusa szerint még mindig a klub kötelékéhez tartozik, így talán az utolsó lehetőséget ragadhatná meg, hogy visszaküzdje magát az első kerethez.