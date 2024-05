Az idei esztendőt aligha felejti a DVSC hátvédje, Kusnyir Erik, hiszen a saját nevelésű jobbhátvéd egy ártalmatlan szituációban rogyott a Szusza Ferenc Stadion gyepére. Hamar lehetett érzékelni, nagy a baj, mert ilyen pillanatokban, főleg sprint után ritkán csuklanak össze futballisták. Napokkal később érkezett a sokkoló hír: keresztszalag-szakadás. Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a Vasutas 29-es számú hátvédje a magyar labdarúgó-válogatott fizioterapeutájával, Fehér Józseffel igyekszik teljesen felépülni. Erik olyannyira jól halad, hogy első „kocogós” tréningjén is túl van már.

Kusnyir Erik bombaformában az NB I. egyik legjobb bekkje

Jelenleg itt tart Kusnyir Erik sérülése

A DVSC játékosa, Kusnyir Erik esetében általában 9-10 hónap a teljes felépülés, de korábban is hangoztatta már, emberfüggő, hogy kinek hogyan reagál az izomzata a rehabilitációra. Pontos időt még mindig nem tudni, mikor láthatjuk őt a Loki szerelésében, de mindenesetre az biztató, hogy már elkezdte a futóedzéseket a bekk. Ha azt nézzük, hogy vannak olyan sportolók, akiknél ez a szám 4-5 hónap, igencsak jó úton halad a jobbhátvéd. Erik portálunknak elmondta, minden nap motivációt nyújt neki, hogy mihamarabb ott lehessen a pályán. – Jelenleg Szombathely mellett készülök.

Nagyon kemény tréningeken vagyunk túl, szerencsére már futhatok. Úgy fog kinézni most a rehabom, hogy egyik nap futás és felsőtest, másnap lábnap és kondi.

Azt hittem, lesz fájdalmam vagy valami furcsa érzés, de semmi ilyesmit nem éreztem, jó volt végre így is edzeni. A napokban volt egy interjúja Gulácsi Péternek, amelyben azt mondta, eleinte még jól is esett neki egy kis pihi, de nálam ez másképp volt. Nekünk nincs BL, csak a bajnokság és a Magyar Kupa, de engem nagyon rosszul érintett. Sikerült feldolgoznom, sok támogatást kapok és alig várom, hogy visszatérjek – mondta.

Mire számítsunk az Európa-bajnokságon?

Kusnyir Erik egyike azon játékosoknak, akik még nem kaptak meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba, de minden esélye meglett volna erre a jobbhátvédnek. Sajnos a kiváló bekk sérülése miatt sansza sincs, hogy ott legyen Marco Rossi keretében a kontinensviadalon. Ennek ellenére hangsúlyozta, követni fogja a nemzeti tizenegy mérkőzéseit, s azt is elárulta, milyen esélyeket lát a mieink csoportjában. – Ahogyan Dzsudzsi is mondta, a legfontosabb meccs Svájc ellen lesz. Az alpesi ország válogatottja egyénileg kiváló labdarúgókkal rendelkezik. Ettől függetlenül bízok a srácokban, remek csapatunk van. A posztomon tud játszani például Fiola, Bolla és Botka is, akik ellen már futballozhattam ellenfélként.

Bízom benne, hogy egyszer a közös sikerekért is küzdhetünk a válogatottban.

A másik két ellenfelet is említhetném, mert egy Eb-n nincs könnyű meccs, de amennyiben behúzzuk a nyitómeccset, tovább is juthatunk – fogalmazott a közönségkedvenc.

Pontos dátum tehát még nincs kitűzve a visszatérést illetően, de a DVSC drukkerei nyugodtak lehettek a tavaszi szezonban, hiszen Kusnyir Eriket a másik saját nevelésű bekk, Baranyai Nimród helyettesítette, aki kiválóan megoldotta feladatát. Igaz, a Lokinak már matematikailag sincs esélye kiharcolni a negyedik helyet az OTP Bank Liga küzdelmeiben, de a debreceniek biztosan szépen szeretnék zárni az idei bajnokságot Felcsúton.

A bajnokság állása:

Ferencvárosi TC 32 22 5 5 78–30 71 Paksi FC 32 16 7 9 49–41 55 Fehérvár FC 32 16 5 11 55–40 53 Puskás Akadémia 32 14 10 8 56–34 52 Debreceni VSC 32 14 6 12 48–44 48 Diósgyőri VTK 32 12 8 12 50–56 44 Zalaegerszegi TE 32 12 7 13 53–58 43 MTK 32 12 7 13 42–61 43 Kecskeméti TE 32 12 6 14 43–44 –1 42 Újpest FC 32 11 4 17 45–65 37 Kisvárda 32 9 4 19 39–53 31 Mezőkövesd 32 5 5 22 30–62 20

A forduló eredményei:

32. Forduló Május 10., péntek: Újpest FC–Kecskeméti TE 0–3 Május 11.,szombat: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 1–3 Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 1–1 Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 2–0 Május 12., vasárnap: Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC 4–3 Debreceni VSC–Fehérvár FC 1–0

Az utolsó forduló párosításai:

33. Forduló Május 17., péntek 20.30: Mezőkövesd–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) Május 18., szombat 17.45: Paks–Kisvárda (Tv: M4 Sport) 17.45: Puskás Akadémia–Debreceni VSC (m4sport.hu) 17.45: Fehérvár–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) Május 19., vasárnap 17.15: Kecskemét–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) 20.15: Ferencváros–Újpest (Tv: M4 Sport)

