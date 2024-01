A DEAC kosárlabdacsapata 85-78-as vereséget szenvedett a Magyar Kupa negyeddöntőjében az NHSZ Szolnoki Olajbányásszal szemben, ezzel búcsúzott a sorozat további küzdelmeitől. A találkozót követően Andjelko Mandics vezetőedző a kötelező sajtótájékoztatón értékelte a mérkőzést, melyet jobbnak látott az elmúlt napok reakciói miatt egy hivatalos közleményben kiegészíteni – írta a klub honlapja.

- Nem szokásom utólag magyarázkodni a nyilatkozataimmal kapcsolatban, de rengeteg hívást és üzenetet kaptam a szerdai kupamérkőzés óta, így szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba.

Először is szeretném leszögezni, hogy a mondandómban a Szolnok csapatát semmilyen formában nem szerettem volna rossz színben vagy negatív kontextusban feltüntetni, mind a bajnoki mérkőzésünkön, mind a kupában jól játszottak, ezúton is gratulálok nekik a győzelmekhez.

A két klub jó viszonyt ápol, és én is mindig maximális tisztelettel vagyok a csapat, a szurkolók és a szakmai stáb irányába, és ez a szerdai mérkőzést követően is így volt - reagált Andjelko Mandics azon felvetésekre, hogy negatív véleményt fogalmazott meg a Szolnoki Olajbányászról a legutóbbi találkozót követően, majd kitért a sajtótájékoztatón elhangzott nyilatkozata üzenetére is.

Azonos elbírálás

- Két olyan fontos tényezőt érintettem a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, melyekről szerintem nagyon fontos beszélnünk. Az egyik ilyen az U23-as játékosok ellen megítélt személyhibák és azok módja. Nem tartom igazságosnak, hogy a légiósok és az idősebb magyarok magasabb faulthatáron védekezhetnek, ezzel szemben a fiatalokkal szemben jóval könnyebben ítélünk szabálytalanságot.

Véleményem szerint ez az egész magyar kosártársadalmat érintő probléma, és nem csak azért, mert kötelező percekkel támogatjuk a fiatalokat, de alanyi jogon járna nekik az azonos elbírálás.

A meccs után Hőgye Patrik helyzetét emeltem ki, mert ő játszik a csapatunkban, de mondhattam volna akár a kipontozódó Lukács Norbit is, de itt elsősorban a tendenciára próbáltam meg felhívni a figyelmet - mondta.

Bárki legyőzhet bárkit

A vezetőedző végezetül kitért a Magyar Kupa negyeddöntő utáni nyilatkozata másik felére is. -Ahogyan azt említettem egy nagyon fizikális mérkőzés volt a szolnoki, rengeteg kontakttal. Azt gondolom, hogy a csapatok hasonló felfogásban védekeztek, melyet a 26-11-es büntetőarány (melyből négyet az utolsó percben, már egy eldőlt meccsen kaptunk) egyáltalán nem igazol, és szerintem nem is fedi a valóságot, és ezt akkor is így gondolnám, ha fordítva lett volna ez a mutató. Nem azt állítom, hogy minden meccsen mindkét csapatnak ugyanannyi hibát kell ítélni, vagy hogy nincs olyan helyzet, amikor ilyen arányú lehet a büntetőzés, mert láttunk már ennél jóval nagyobb differenciát is, de szerintem ez a különbség most nem volt reális. Nem szeretnék ebből nagy ügyet csinálni, mert a kosárlabdában előfordulnak hasonló helyzetek, viszont egy ilyen szoros bajnokságban, ahol bárki megverhet bárkit, szinte az összes mérkőzés csak apróságokon múlik, akkor igenis nagy jelentősége lesz ezeknek a dolgoknak, és beszélnünk kell róla. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezzel nem a vereségünket szeretném megmagyarázni, vagy a Szolnok érdemeit elvenni, csak igyekeztem bővebben kibontani a mérkőzés utáni nyilatkozatomat, mert ez minden magyar kosárlabdában dolgozót és szurkolót érint - zárta szavait Andjelko Mandics.