Futsalosberkekben az egyik legismertebb név Üveges Kataliné, aki többek között a Debreceni Egyetem női futsalcsapatának is a kapitánya. A rutinos, ám még mindig fiatal futsalos a vontatott meccsdömping közepette is szakított arra időt, hogy a HAON H szektor nevezetű sportpodcastjében beszéljen karrierjéről. A cívisvárosiak kulcsemberét először arról kérdeztük, miként lehet egy olyan csapatot kapitányként folyamatosan a jobbnál jobb tejesítményre ösztönözni. Magyarországon egyértelmű, hogy a legerősebb női futsalcsapat a DEAC. Ugyanakkor olykor nehéz lehet az öltöző minden tagját motiválni, hogy csak a győzelem elfogadható. Üveges Katalin egyértelmű választ adott, győztes típus a keret minden tagja, folyamatosan száztíz százalékot szeretnének nyújtani a mérkőzéseiken. – Saját magunkkal szemben mindig magasak az elvárásaink, ez idén sem változott. Olyan kisebb célokat szoktunk megfogalmazni, hogy például ne kapjunk gólt.

Szerencsés vagyok, mert olyan társaim vannak, akiket nem kell motiválni.

Győztes alkat mindenki, remek a közösségünk is – nyilatkozta.

Van hova fejlődni

A világ legjobb bajnokságait szinte lehetetlen utolérni, hiszen több évvel a mi futsalunk előtt járnak. Ennek ellenére a debreceni csapat folyamatosan bizonyítja, nemzetközi szinten is versenyképesek lennének. A közelmúltban egyre több lehetőségük van mini BL-tornákon részt venni, amelyeken rendre megállják helyüket. A klubfutsal mellett a magyar válogatott is szép sikereket ér el mostanában. Elég csak a tavalyi Főnix Arénában rendezett Európa-bajnokság négyesdöntőjére gondolni, amikor egy hajszál, s némi szerencse hiányzott a hazai döntőhöz. Üveges Katalin is javulónak látja az elmúlt esztendők tendenciáját, s kiemelte: pontosan az ilyen tapasztalatszerzések lendíthetik előre a sportágat. – A férfi futsal talán népszerűbb Magyarországon. A női nem fejlődik olyan ütemben fejlődik, mint ahogyan szeretnénk. A tavalyi négyesdöntő kiemelkedő volt a sportág szempontjából, fantasztikus volt a Főnixben játszani. Visszagondolva hatalmas megtiszteltetés volt a hazámat képviselni egy ekkora eseményen. A válogatott sokat fejlődött az elmúlt években. Persze, nálunk jóval erősebb ellenfelekkel játszottunk, de közel voltunk a csodához.

Ami talán hiányzik a női futsalból az a Bajnokok Ligája.

Úgy tudom, hivatalosan nincs még kezdeményezés erre, viszont például világbajnokságot fognak rendezni, ami már nagy előrelépés – kezdte. A rutinos játékos kiemelte, minden kisebb alkalmat igyekeznek megragadni ahhoz, hogy „jelt” adjanak magukról – Folyamatosan nem hivatalos BL-tornákon veszünk részt, és jó látni, hogy erre van igény is. Úgy érzem, az ilyen meccsekkel előrébb léphetünk – fogalmazott.

Olasz-meló

A hajdúsági csékának az is megadatott, ami csak keveseknek itthon: idegenlégiósként is kipróbálhatta magát. Meg sem állt Olaszországig, amely az egyik legerősebb pontvadászat a világon. Több együttesben is szerencsét próbált a játékos, s végül odáig jutott, hogy Serie A bajnoknak mondhatja magát. A sportoló állítása alapján élete egyik legszebb időszakát töltötte a „szépországban”, amely örökre emlékezetes marad számára. Kérdésünkre elárulta, rengeteg barátot szerzett a félszigeten, ám voltak nehéz időszakai is. Benne volt az is a pakliban, hogy idő előtt elhagyja klubját, de édesapja tanácsára a maradás mellett döntött, s bebizonyította, ő is tud elit szinten játszani. – Több dolog is köt Olaszországhoz. Például amikor az olasz szövetség megalapította a futsalválogatottját, minket kértek fel az első mérkőzésre.

Rómában egy híres téren állítottak fel egy pályát és fantasztikus hangulatban játszottunk. Az élet úgy hozta, hogy éppen abban az időben lettem olasz bajnok, így sokan elkísértek a meccsre.

Rengeteg munkám volt abban, hogy a sok dél-amerikai sportolók között szerepet kaptam. Az eleje nem volt könnyű, de a végére alapember lettem. Maga a kultúra is megfogott, nagyon megszerettem Olaszországot – zárta mondandóját.